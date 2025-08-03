Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250803/xitoy-investorlar-kelishuvlar-51016756.html
Энергетика, транспорт, туризм: Хитой инвесторлари билан муҳим келишувларга эришилди
Энергетика, транспорт, туризм: Хитой инвесторлари билан муҳим келишувларга эришилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Касимов инфратузилма, энергетика, транспорт ва туризм соҳаларида икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш масалалари юзасидан Хитойнинг етакчи компаниялари раҳбарияти билан музокаралар ўтказди
2025-08-03T11:03+0500
2025-08-03T11:03+0500
ўзбекистон
хитой
ҳамкорлик
учрашув
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
инвестиция
инвестор
энергетика
транспорт
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/03/51016107_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_be62a9cfede27b2ca7e555f57e46c825.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Касимов инфратузилма, энергетика, транспорт ва туризм соҳаларида икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш масалалари юзасидан Хитойнинг етакчи компаниялари раҳбарияти билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Учрашувлар Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтди.Музокаралар якунида тайёргарлик ишларини бошлаш ва мулоқотни давом эттириш бўйича келишувга эришилди. Ўзбекистон томони Хитой ҳамкорлари билан асосий йўналишларда узоқ муддатли ҳамкорликка тайёр эканлигини тасдиқлади.
https://sputniknews.uz/20250718/xitoy-ozbekiston-yoshlari-talim-granti-50633172.html
ўзбекистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/03/51016107_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_859f917f4d72bcd308939bf861ae5056.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
энергетика транспорт туризм хитой инвесторлар
энергетика транспорт туризм хитой инвесторлар

Энергетика, транспорт, туризм: Хитой инвесторлари билан муҳим келишувларга эришилди

11:03 03.08.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
Музокаралар якунида тайёргарлик ишларини бошлаш ва мулоқотни давом эттириш бўйича келишувга эришилди.
ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Касимов инфратузилма, энергетика, транспорт ва туризм соҳаларида икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш масалалари юзасидан Хитойнинг етакчи компаниялари раҳбарияти билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2025
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Учрашувлар Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтди.
“Sinoma Energy Conservation” раҳбарияти билан Жиззах вилоятида гипс захираларини геологик қидириш, шамол генераторлари ишлаб чиқариш, инновацион энергетика технопаркини барпо этиш, шунингдек, стратегик шериклик тўғрисидаги меморандумни имзолаш масалалари муҳокама қилинди.
“Tianjin Urban Construction Group Holdings” компанияси Ўзбекистонда кўприклар ва автомагистраллар қурилишида, метро ва ЛРТ тизимларини ривожлантиришда, дренаж инфратузилмасини яратишда, шунингдек, технопарклар ва муҳандислик марказларида тажриба алмашиш ва иштирок этишга тайёрлигини билдирди.
“Tianjin Rail Transit Group Corporation” метро тизимлари бўйича илғор ечимларини, жумладан автоматлаштириш, ҳаракатни бошқариш ва ходимларни ўқитиш бўйича тажрибасини тақдим этди. Делегация компаниянинг технологик маркази ва транспорт бошқарув тизими билан танишди.
“ST Wonderful International” Тошкент шаҳрида беш юлдузли “Пекин” меҳмонхонасини қуриш ва оилавий ҳордиқ учун йирик кўнгилочар боғни барпо этиш бўйича режаларини тасдиқлади.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2025
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Музокаралар якунида тайёргарлик ишларини бошлаш ва мулоқотни давом эттириш бўйича келишувга эришилди. Ўзбекистон томони Хитой ҳамкорлари билан асосий йўналишларда узоқ муддатли ҳамкорликка тайёр эканлигини тасдиқлади.
Правительство китайской провинции Шэньси выделило 1,8 миллиона долларов США в виде образовательных грантов для узбекской молодежи. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.07.2025
Хитой Ўзбекистон ёшлари учун 1,8 млн доллар миқдорида таълим гранти ажратди
18 Июл, 12:13
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0