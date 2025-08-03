Энергетика, транспорт, туризм: Хитой инвесторлари билан муҳим келишувларга эришилди
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Музокаралар якунида тайёргарлик ишларини бошлаш ва мулоқотни давом эттириш бўйича келишувга эришилди.
ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Касимов инфратузилма, энергетика, транспорт ва туризм соҳаларида икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш масалалари юзасидан Хитойнинг етакчи компаниялари раҳбарияти билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Учрашувлар Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтди.
“Sinoma Energy Conservation” раҳбарияти билан Жиззах вилоятида гипс захираларини геологик қидириш, шамол генераторлари ишлаб чиқариш, инновацион энергетика технопаркини барпо этиш, шунингдек, стратегик шериклик тўғрисидаги меморандумни имзолаш масалалари муҳокама қилинди.
“Tianjin Urban Construction Group Holdings” компанияси Ўзбекистонда кўприклар ва автомагистраллар қурилишида, метро ва ЛРТ тизимларини ривожлантиришда, дренаж инфратузилмасини яратишда, шунингдек, технопарклар ва муҳандислик марказларида тажриба алмашиш ва иштирок этишга тайёрлигини билдирди.
“Tianjin Rail Transit Group Corporation” метро тизимлари бўйича илғор ечимларини, жумладан автоматлаштириш, ҳаракатни бошқариш ва ходимларни ўқитиш бўйича тажрибасини тақдим этди. Делегация компаниянинг технологик маркази ва транспорт бошқарув тизими билан танишди.
“ST Wonderful International” Тошкент шаҳрида беш юлдузли “Пекин” меҳмонхонасини қуриш ва оилавий ҳордиқ учун йирик кўнгилочар боғни барпо этиш бўйича режаларини тасдиқлади.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Музокаралар якунида тайёргарлик ишларини бошлаш ва мулоқотни давом эттириш бўйича келишувга эришилди. Ўзбекистон томони Хитой ҳамкорлари билан асосий йўналишларда узоқ муддатли ҳамкорликка тайёр эканлигини тасдиқлади.