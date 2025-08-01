Глобал тинчлик ва ҳамкорлик: Танзила Нарбаева Женевада қатор ташаббусларни илгари сурди
11:46 01.08.2025 (янгиланди: 11:49 01.08.2025)
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
© Сенат Олий Мажлиса
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Ўзбекистон делегацияси Женевада Парламентлар раҳбарларининг 6-Бутунжаҳон конференциясида иштирок этди. Конференцияда глобал муаммолар, парламентлараро дипломатия ва барқарор ривожланиш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси Женева шаҳрида бўлиб ўтган Парламентлар раҳбарларининг 6-Бутунжаҳон конференциясида иштирок этди. Бу ҳақда Олий Мажлис Сенати матбуот хизмати хабар берди.
Конференцияда глобал таҳдидлар, қуролли можаролар ва иқлим ўзгариши шароитида парламентлараро дипломатиянинг роли, шунингдек, халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш, тинчликни таъминлаш, адолатли бошқарув тамойилларини илгари суриш ва парламентларнинг аҳоли фаровонлигини оширишдаги иштироки масалалари муҳокама қилинди.
Танзила Нарбаева ўз нутқида давлат раҳбари томонидан олиб борилаётган ислоҳотлар, парламент дипломатиясини ривожлантириш, шунингдек, ҳамкорликни мустаҳкамлаш борасидаги саъй-ҳаракатларга тўхталиб ўтди.
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
Делегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
© Сенат Олий Мажлиса
Жорий йил апрель ойида Тошкентда ўтказилган Парламентлараро иттифоққа аъзо давлатлар 150-юбилей ассамблеясининг натижалари юксак баҳоланди.
Унда қабул қилинган Тошкент декларацияси, можароларни тинч йўл билан ҳал этиш ва барқарор ривожланиш масалалари бўйича резолюциялар глобал парламентлараро ҳамжиҳатликнинг амалий ифодаси сифатида эътироф этилди.
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
Делегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
© Сенат Олий Мажлиса
Делегация ташаббусларидан бирида низоларни сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал этишда парламентлар ролини кучайтириш, халқаро ҳуқуқ нормалари ва БМТ Уставига асосланган тинчлик ташаббусларини кенг қўллаб-қувватлаш зарурлиги таъкидланди.
Шунингдек, Парламентлараро иттифоқ билан биргаликда 2026 йилда Ёш парламент аъзоларининг 12-Глобал конференциясини ўтказиш ташаббуси илгари сурилди.
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
Делегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
© Сенат Олий Мажлиса
Бундан ташқари, 2025 йил сентябрь ойида Ўзбекистонда хорижий парламент аъзолари, нодавлат ташкилотлари ва экспертлар иштирокида Камбағалликни қисқартириш бўйича халқаро конференция ўтказилиши режалаштирилганлиги айтиб ўтилди.