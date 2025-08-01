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Палов индекси: бир кг ўзбек таоми неча пулга тушади?
Палов индекси: бир кг ўзбек таоми неча пулга тушади?
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Миллий статистика қўмитасига кўра, 1 кг паловни тайёрлаш учун қилинадиган харажатлар бўйича Тошкент шаҳри етакчилик қилмоқда.Энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда сотилмоқда.
2025-08-01T17:15+0500
2025-08-01T17:15+0500
2025-08-01T17:15+0500
инфографика
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ўзбекистон
тошкент
қорақалпоғистон
палов
миллий статистика қўмитаси
нарх-наво
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Миллий статистика қўмитасига кўра, 1 кг паловни тайёрлаш учун қилинадиган харажатлар бўйича Тошкент шаҳри етакчилик қилмоқда.Энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда сотилмоқда.Батафсил Sputnik Ўзбекистон инфографикасида кўринг.
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палов индекси
Палов индекси: бир кг ўзбек таоми неча пулга тушади?
Миллий статистика қўмитаси июль ойидаги палов индексини тақдим этди.
Миллий статистика қўмитасига кўра, 1 кг паловни тайёрлаш учун қилинадиган харажатлар бўйича Тошкент шаҳри етакчилик қилмоқда.
Энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда сотилмоқда.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида кўринг.