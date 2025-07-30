Ўзбекистонда ҳарбий хавфсизлик ва мудофаа университети ташкил этилади
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию военного образования
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон ҳарбий таълимини кенг кўламли ўзгаришлар кутмоқда: марказлаштирилган тизим, “Олий Бош Қўмондон” давлат стипендияси, сержантлар ва тор соҳа мутахассисларини тайёрлашнинг янги модели пайдо бўлади.
ТОШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Ўзбекистонда ҳарбий хавфсизлик ва мудофаа университети ташкил этилади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон президенти, Қуролли Кучлар Олий Бош қўмондони Шавкат Мирзиёев ҳарбий таълимни ислоҳ қилиш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди.
Бу ҳақда Хавфсизлик кенгашининг 2025 йил 21 февралдаги йиғилишида топшириқ берилган эди.
Мутахассислар 20 тадан ортиқ мамлакат тажрибасини ўрганиб, янги миллий моделни ишлаб чиқишди. Хусусан, Қуролли Кучлар академиясини қайта ташкил этиш ва унинг негизида Ҳарбий хавфсизлик ва мудофаа университетини ташкил этиш таклиф этилмоқда. Университет таркибига Мудофаа вазирлигининг барча ҳарбий таълим муассасалари - 5 та институт, Институт мақомидаги Сержантлар тайёрлаш олий мактаби ҳамда Авиация ва учувчисиз учиш аппаратлари мутахассисларини тайёрлаш мактаби киради. Бу марказлашган вертикал тизимни ҳосил қилиб, қўшинларнинг жанговар салоҳиятини ошириш, дуал таълимни кенгайтириш, илмий тадқиқотларни амалиётга татбиқ этишга хизмат қилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию военного образования
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию военного образования
© Пресс-служба президента Узбекистана
Янгиликлардан бири "2+2" дастури бўлиб, унинг доирасида 18 хил ёндош соҳа мутахассислари бошқа олий таълим муассасаларининг 2-босқич талабалари орасидан саралаб олинади. Сержантлар тайёрлаш олий мактабида уларда етакчилик кўникмаларини шакллантириш бўйича янги тизим жорий этилади. Сержантлар замонавий тактика ва энг янги қуроллар билан ишлашга ўргатилади.
Янги ўқув йилидан бошлаб битирувчи босқич курсантлари учун танлов асосида “Олий Бош Қўмондон” давлат стипендияси жорий этилади. Стипендия соҳиби олий ҳарбий таълим муассасаларининг магистратурасига имтиҳонларсиз қабул қилинади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию военного образования
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию военного образования
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бундан ташқари, эндиликда олий ҳарбий таълим муассасаларининг 36 та таълим йўналиши битирувчилари бирйўла иккита диплом – фуқаролик ва ҳарбий касбга мўлжалланган мутахассислик эгаси бўлади. Бу уларнинг ҳарбий хизматдан кейин ҳам фаол ишлаши имконини беради.
Шунингдек, таълим сифатини ошириш мақсадида ҳарбий педагогларни етакчи хорижий давлатларда ўқитиш тизими йўлга қўйилади.
Тақдимотда ушбу таклифлар маъқулланди ва уларни амалиётга самарали татбиқ этиш бўйича кўрсатмалар берилди.
17 Январ, 14:20