https://sputniknews.uz/20250728/ozbekiston-nechta-50892245.html
Ўзбекистонда нечта туя бор?
Ўзбекистонда нечта туя бор?
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига республикада туяларнинг умумий сони 17,6 мингтани ташкил этган. Улар асосан деҳқон ва томорқа хўжаликларида боқилмоқда – 10,1 минг бош.
2025-07-28T19:12+0500
2025-07-28T19:12+0500
2025-07-28T19:12+0500
инфографика
мултимедиа
миллий статистика қўмитаси
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига республикада туяларнинг умумий сони 17,6 мингтани ташкил этган.Улар асосан деҳқон ва томорқа хўжаликларида боқилмоқда – 10,1 минг бош.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
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ўзбекистон туя
Ўзбекистонда нечта туя бор?
2025 йилнинг 1 январь ҳолатига республикада 17,6 минг бош туя бўлган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига республикада туяларнинг умумий сони 17,6 мингтани ташкил этган.
Улар асосан деҳқон ва томорқа хўжаликларида боқилмоқда – 10,1 минг бош.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.