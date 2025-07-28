https://sputniknews.uz/20250728/eoii-sanoat-kooperatsiyasi-50882400.html
ЕОИИ мамлакатлари саноат кооперациясига 3 млрд рубль йўналтиради
ЕОИИ мамлакатлари саноат кооперациясига 3 млрд рубль йўналтиради
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Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасида саноат лойиҳаларини молиялаштиришнинг янги дастурини тақдим этди.(ЕИК) саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегяннинг таъкидлашича, 2025 йилги иттифоқ бюджетида қўшма ташаббусларни қўллаб-қувватлаш учун 3 млрд доллар кўзда тутилган.
2025-07-28T15:02+0500
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ТОШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасида саноат лойиҳаларини молиялаштиришнинг янги дастурини тақдим этди.(ЕИК) саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегяннинг таъкидлашича, 2025 йилги иттифоқ бюджетида қўшма ташаббусларни қўллаб-қувватлаш учун 3 млрд рубль (37,8 млн доллар) кўзда тутилган.Беш йилга мўлжалланган дастур ЕОИИнинг камида 3 та мамлакатидан корхоналар иштирок этишини назарда тутади.Иштирокчилар асосий ставканинг 100 фоиз миқдорида субсидия ҳамда лойиҳаларни амалга ошириш учун қўшимча 5-6 фоиз олади. Фақат агросаноат ҳамкорлиги доирасида алоҳида муҳокама қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш истисно бўлади.Барсегяннинг сўзларига кўра, бизнес фаол дастур билан қизиқмоқда ва ЕИК аллақачон биринчи аризаларни кўриб чиқмоқда.Асосий мақсад – келажакда саноатни қўллаб-қувватлаш чораларини кенгайтириш учун пилот лойиҳаларнинг интеграцион самарасини намойиш қилиш.
https://sputniknews.uz/20250727/eoii-tashqi-savdo-50872663.html
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евроосиё иқтисодий комиссияси (еик) евроосиё иқтисодий иттифоқи (еоии) саноат лойиҳаларини молиялаштириш
евроосиё иқтисодий комиссияси (еик) евроосиё иқтисодий иттифоқи (еоии) саноат лойиҳаларини молиялаштириш
ЕОИИ мамлакатлари саноат кооперациясига 3 млрд рубль йўналтиради
Беш йилга мўлжалланган дастур ЕОИИнинг камида 3 та мамлакатидан корхоналар иштирок этиши кутиляпти.
ТОШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасида саноат лойиҳаларини молиялаштиришнинг янги дастурини тақдим этди.
(ЕИК) саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегяннинг таъкидлашича, 2025 йилги иттифоқ бюджетида қўшма ташаббусларни қўллаб-қувватлаш учун 3 млрд рубль (37,8 млн доллар) кўзда тутилган.
Беш йилга мўлжалланган дастур ЕОИИнинг камида 3 та мамлакатидан корхоналар иштирок этишини назарда тутади.
Иштирокчилар асосий ставканинг 100 фоиз миқдорида субсидия ҳамда лойиҳаларни амалга ошириш учун қўшимча 5-6 фоиз олади. Фақат агросаноат ҳамкорлиги доирасида алоҳида муҳокама қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш истисно бўлади.
Барсегяннинг сўзларига кўра, бизнес фаол дастур билан қизиқмоқда ва ЕИК аллақачон биринчи аризаларни кўриб чиқмоқда.
Асосий мақсад – келажакда саноатни қўллаб-қувватлаш чораларини кенгайтириш учун пилот лойиҳаларнинг интеграцион самарасини намойиш қилиш.