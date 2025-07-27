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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250727/rossiya-ukraina-peskov-50872265.html
Россия Украина келишуви масаласида дипломатияни афзал кўради — Песков
Россия Украина келишуви масаласида дипломатияни афзал кўради — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Россия Украинадаги можарони ҳал қилиш учун сиёсий ва дипломатик воситаларни афзал кўради, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.
2025-07-27T15:49+0500
2025-07-27T15:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия Украинадаги можарони ҳал қилиш учун сиёсий ва дипломатик воситаларни афзал кўради, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.Махсус операция якунланганидан кейин Россия Украина билан муносабатларни қайси тамойиллар асосида қуриши ҳақидаги саволга жавоб берар экан, Песков аввало можаро ҳал қилиниши кераклигини таъкидлади.Истанбулдаги учинчи учрашув23 июль куни Москва ва Киев вакиллари Истанбулда учинчи учрашувни ўтказди, у бир соатча давом этди. Учрашув якунлари бўйича Россия делегацияси раиси Владимир Мединский музокараларнинг иккинчи раундидаги барча гуманитар келишувлар бажарилганини маълум қилди.Бу сафар томонлар оғир яраланган ва касал одамларнинг тиббий алмашинувини доимий давом эттиришга келишиб олдилар. Россия Украина Қуролли кучларининг яна уч минг аскари жасадини Украинага топширишга тайёрлигини билдирди, шунингдек, ҳар бир томондан 1200 нафардан маҳбусларни алмашишни таклиф қилди.
https://sputniknews.uz/20250724/medinskiy-rossiya-ukraina-istanbul-50813201.html
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россия украина песков

Россия Украина келишуви масаласида дипломатияни афзал кўради — Песков

15:49 27.07.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам переговоров в Москве.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам переговоров в Москве. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Песков: Агар дипломатик келишувга эриша олсак, бу биз учун афзал вариант бўлади.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия Украинадаги можарони ҳал қилиш учун сиёсий ва дипломатик воситаларни афзал кўради, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.
“Биз буни сиёсий ва дипломатик воситалар орқали қилиш афзалроқ эканини бир неча бор айтдик. Ва махсус ҳарбий операция бу воситалар имконсиз бўлиб қолган, мулоқот бўйича барча таклифларни Украинанинг ўзи ҳам, ғарбликлар ҳам рад этган шароитда давом этмоқда. Агар дипломатик келишувга эриша олсак, бу биз учун афзал вариант бўлади”, - деди у.
Махсус операция якунланганидан кейин Россия Украина билан муносабатларни қайси тамойиллар асосида қуриши ҳақидаги саволга жавоб берар экан, Песков аввало можаро ҳал қилиниши кераклигини таъкидлади.
“Биз махсус ҳарбий операция олдида турган вазифаларнинг амалда бажарилишини қайд этишимиз керак, <...> ва кейин эса муносабатлар қандай ўрнатилиши ҳақида ўйласа бўлади”, - дея тушунтирди Кремль вакили.

Истанбулдаги учинчи учрашув

23 июль куни Москва ва Киев вакиллари Истанбулда учинчи учрашувни ўтказди, у бир соатча давом этди. Учрашув якунлари бўйича Россия делегацияси раиси Владимир Мединский музокараларнинг иккинчи раундидаги барча гуманитар келишувлар бажарилганини маълум қилди.
Бу сафар томонлар оғир яраланган ва касал одамларнинг тиббий алмашинувини доимий давом эттиришга келишиб олдилар. Россия Украина Қуролли кучларининг яна уч минг аскари жасадини Украинага топширишга тайёрлигини билдирди, шунингдек, ҳар бир томондан 1200 нафардан маҳбусларни алмашишни таклиф қилди.
Третий раунд переговоров России и Украины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Мединский Россия ва Украина Истанбулда нималарга келишиб олганини очиқлади
24 Июл, 09:58
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