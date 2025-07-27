https://sputniknews.uz/20250727/aqsh-davlat-kotibi-prezident-saylovi-50872488.html
АҚШ Давлат котиби 2028 йилги президент сайловига республикачилардан номзод таклиф қилди
АҚШ Давлат котиби 2028 йилги президент сайловига республикачилардан номзод таклиф қилди
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АҚШ Давлат котиби Марко Рубио мамлакат вице-президенти Жей Ди Вэнсни 2028 йилги президент сайловида республикачилардан “ажойиб номзод” деб атади.
2025-07-27T16:47+0500
2025-07-27T16:47+0500
2025-07-27T16:47+0500
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ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. АҚШ Давлат котиби Марко Рубио мамлакат вице-президенти Жей Ди Вэнсни 2028 йилги президент сайловида республикачилардан “ажойиб номзод” деб атади.Май ойида АҚШ президенти Дональд Трамп “NBC” телеканалига берган интервьюсида вице-президент Жей Ди Вэнс номзоди кейинги давлат раҳбари лавозимига кўрсатилиши мумкинлигини таклиф қилиб, уни “ажойиб йигит” деб атаган эди.Ўшанда Оқ уйнинг ҳозирги эгаси келгуси сайловолди жараёнларига аралашишни истамаслигини тан олганди.Жей Ди Вэнс 40 ёшда. У 2025 йил 20 январдан буён АҚШнинг 50-вице-президенти лавозимини эгаллаб келмоқда.
https://sputniknews.uz/20250608/tramp-vens-mask-tanqid-taqiq-49779750.html
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ақш давлат котиби президент сайлови республикачилар
ақш давлат котиби президент сайлови республикачилар
АҚШ Давлат котиби 2028 йилги президент сайловига республикачилардан номзод таклиф қилди
Жей Ди Вэнс ажойиб номзод бўларди, дейди Рубио.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
АҚШ Давлат котиби Марко Рубио мамлакат вице-президенти Жей Ди Вэнсни 2028 йилги президент сайловида республикачилардан “ажойиб номзод” деб атади.
“Менимча, Жей Ди Вэнс ажойиб номзод бўларди”, - деди Рубио “Fox News” телеканалида АҚШ президентининг келини Лара Трампга.
Май ойида АҚШ президенти Дональд Трамп “NBC” телеканалига берган интервьюсида вице-президент Жей Ди Вэнс номзоди кейинги давлат раҳбари лавозимига кўрсатилиши мумкинлигини таклиф қилиб, уни “ажойиб йигит” деб атаган эди.
Ўшанда Оқ уйнинг ҳозирги эгаси келгуси сайловолди жараёнларига аралашишни истамаслигини тан олганди.
Жей Ди Вэнс 40 ёшда. У 2025 йил 20 январдан буён АҚШнинг 50-вице-президенти лавозимини эгаллаб келмоқда.