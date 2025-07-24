https://sputniknews.uz/20250724/ozbekiston-shaftoli-eoii-50831026.html
Ўзбекистон шафтоли етказиб бераётган ЕОИИнинг етакчи мамлакатлари
Ўзбекистон шафтоли етказиб бераётган ЕОИИнинг етакчи мамлакатлари
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 31,4 млн долларга тенг бўлган 32 937 тонна шафтоли экспорт қилган.
2025-07-24T19:22+0500
2025-07-24T19:22+0500
2025-07-24T19:22+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
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экспорт
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 31,4 млн долларга тенг бўлган 32 937 тонна шафтоли экспорт қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 17,6 минг тоннага ёки 2,2 баробарга ошган.Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп шафтоли экспорт қилган давлатлар:
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ўзбекистон шафтоли еоии экспорт
ўзбекистон шафтоли еоии экспорт
Ўзбекистон шафтоли етказиб бераётган ЕОИИнинг етакчи мамлакатлари
Ўзбек шафтолисининг асосий харидори Россия бўлиб қолмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 31,4 млн долларга тенг бўлган 32 937 тонна шафтоли экспорт қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 17,6 минг тоннага ёки 2,2 баробарга ошган.
Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп шафтоли экспорт қилган давлатлар:
Қозоғистон - 6 387 тонна;
Қирғизистон - 1 531 тонна;