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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250724/ozbekiston-shaftoli-eoii-50831026.html
Ўзбекистон шафтоли етказиб бераётган ЕОИИнинг етакчи мамлакатлари
Ўзбекистон шафтоли етказиб бераётган ЕОИИнинг етакчи мамлакатлари
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 31,4 млн долларга тенг бўлган 32 937 тонна шафтоли экспорт қилган.
2025-07-24T19:22+0500
2025-07-24T19:22+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
ўзбекистон
еоии
шафтоли
экспорт
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 31,4 млн долларга тенг бўлган 32 937 тонна шафтоли экспорт қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 17,6 минг тоннага ёки 2,2 баробарга ошган.Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп шафтоли экспорт қилган давлатлар:
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ўзбекистон шафтоли еоии экспорт
ўзбекистон шафтоли еоии экспорт

Ўзбекистон шафтоли етказиб бераётган ЕОИИнинг етакчи мамлакатлари

19:22 24.07.2025
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Ўзбек шафтолисининг асосий харидори Россия бўлиб қолмоқда.
Топ_стран_ЕАЭС,_куда_Узбекистан_поставляет_персики - Sputnik Ўзбекистон
Топ_стран_ЕАЭС,_куда_Узбекистан_поставляет_персики - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 31,4 млн долларга тенг бўлган 32 937 тонна шафтоли экспорт қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 17,6 минг тоннага ёки 2,2 баробарга ошган.
Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп шафтоли экспорт қилган давлатлар:
Россия - 24 752 тонна;
Қозоғистон - 6 387 тонна;
Қирғизистон - 1 531 тонна;
Беларусь - 210 тонна.
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