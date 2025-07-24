https://sputniknews.uz/20250724/bilayn-xorijliklar-tariflar-50825102.html

“Билайн” хорижликлар учун тарифларни қайта ишга туширди: мулоқот ва фойда учун имкониятлар

“Билайн” хорижликлар учун тарифларни қайта ишга туширди: мулоқот ва фойда учун имкониятлар

Sputnik Ўзбекистон

“Билайн” фойдаланувчилар талабларидан келиб чиққан ҳолда яқинлар билан мулоқот қилиш янада қулайроқ ва фойдалироқ бўлиши учун хорижликлар учун тарифларни қайта ишга туширди. Янгилаган тарифларнинг ҳар учаласига аллақачон нафақат Россия бўйлаб қўнғироқлар учун, балки “Beeline” Қозоғистон ва Қирғизистон рақамларига ҳам дақиқалар киритилган. Қолаверса, умумий пакетда Ўзбекистон, Хитой ва Тожикистон Tcell рақамларига қўнғироқ қилиш учун 30 дақиқа кўзда тутилган – уларни уч мамлакат ўртасида тақсимлаш ёки фақат биттасига қўнғироқ қилиш мумкин”, - дея таъкидлади Алексей Карев, “Билайн”нинг маҳсулот маркетинги бўйича директори.

2025-07-24T17:00+0500

2025-07-24T17:00+0500

2025-07-24T17:00+0500

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Энди абонентлар "Оила Билайн”да"* хизмати билан яқинларини битта тарифда (10 гача рақам) бирлаштиришлари ва улар билан интернет ва дақиқалар бўлишиши ҳамда бир-бирларига бепул қўнғироқ қилиши мумкин.Янгиланган тарифлардан “Билайн”даги янги рақамлар фойдаланиши мумкин. Рақамни бошқа операторлардан ўтказиш мумкин, ҳозирги мижозлар эса янги рақам харид қилишлари мумкин.Барча конфигурацияларда қўшимча гигабайтлар ҳар ой берилади – ҳисобни ўз вақтида тўлдириш ва блокировка бўлмаслик кифоя.Шу билан бирга, 2025 йил 31 декабргача “Билайн” олти ой муддатга абонент тўлови учун 50% чегирма совға қилади. Чегирма “Госуслуги” орқали биометрик идентификациядан муваффақиятли ўтгандан ва биринчи абонент тўлови ечилгандан кейин уч кун ичида автоматик равишда берилади. Таклиф янги сим-карта харид қилишда амал қилади. Хорижлик Россияда қандай сим-карта расмийлаштириши, ўз рақамини сақлаб, алоқада қолиши мумкинлиги ҳақида батафсил “Билайн”нинг махсус қўлланмасида қуйидаги ҳавола орқали билиб олиш мумкин.* “Оила Билайн”да хизмати пулли. Ҳар бир қўшилган қўшимча рақам учун (“Билайн”даги янги рақам) учун 50 ГБ қўшимча интернет берилади. Батафсил beeline.ru сайтида.Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгодыБилайн расширил возможности для иностранных клиентов и перезапускает линейку тарифов "Добро пожаловать". Теперь абоненты могут объединять близких на одном тарифе (до 10 номеров) с услугой "Семья в Билайне"* и делиться с ними интернетом и минутами, а также звонить друг другу бесплатно.Обновленная линейка доступна для новых номеров в Билайне. Можно перенести свой номер от другого оператора, а текущие клиенты могут приобрести новый номер.Дополнительные гигабайты на всех конфигурациях будут начисляться каждый месяц — достаточно вовремя пополнять баланс и не уходить в блокировку.При этом до 31 декабря 2025 года Билайн дарит скидку в 50% на абонентскую плату сроком на 6 месяцев. Скидка подключается автоматически в течение трёх дней после успешного прохождения биометрической идентификации через Госуслуги и первого списания абонентской платы. Предложение действует при покупке новой сим-карты. Подробнее о том, как иностранцу оформить сим-карту в России, сохранить свой номер и оставаться на связи, можно узнать в специальной инструкции Билайна по ссылке.* Услуга "Семья в Билайне" платная. За каждый добавленный доп. номер. (новый номер в Билайне) начисляются 50 ГБ дополнительного интернета. Подробнее на beeline.ru.Реклама ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRy6VDrxY**Старт***Про**** Макс

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