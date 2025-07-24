“Билайн” хорижликлар учун тарифларни қайта ишга туширди: мулоқот ва фойда учун имкониятлар
© Sputnik / Кирилл КаллиниковБанер оператора мобильной связи "Билайн", архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Компаниялар хабарлари
“Билайн” хорижлик мижозлар учун имкониятларни кенгайтирди ва “Хуш келибсиз” (“Добро пожаловать”) тарифларини қайта ишга туширмоқда.
Энди абонентлар "Оила Билайн”да"* хизмати билан яқинларини битта тарифда (10 гача рақам) бирлаштиришлари ва улар билан интернет ва дақиқалар бўлишиши ҳамда бир-бирларига бепул қўнғироқ қилиши мумкин.
“Билайн” фойдаланувчилар талабларидан келиб чиққан ҳолда яқинлар билан мулоқот қилиш янада қулайроқ ва фойдалироқ бўлиши учун хорижликлар учун тарифларни қайта ишга туширди. Янгилаган тарифларнинг ҳар учаласига аллақачон нафақат Россия бўйлаб қўнғироқлар учун, балки “Beeline” Қозоғистон ва Қирғизистон рақамларига ҳам дақиқалар киритилган. Қолаверса, умумий пакетда Ўзбекистон, Хитой ва Тожикистон Tcell рақамларига қўнғироқ қилиш учун 30 дақиқа кўзда тутилган – уларни уч мамлакат ўртасида тақсимлаш ёки фақат биттасига қўнғироқ қилиш мумкин”, - дея таъкидлади Алексей Карев, “Билайн”нинг маҳсулот маркетинги бўйича директори.
Янгиланган тарифлардан “Билайн”даги янги рақамлар фойдаланиши мумкин. Рақамни бошқа операторлардан ўтказиш мумкин, ҳозирги мижозлар эса янги рақам харид қилишлари мумкин.
“Хуш келибсиз START” – кундалик фойдаланиш учун жуда соз: 25 ГБ + 25 ГБ қўшимча ҳар ой, 100 дақиқа, месенжерлар, ижтимоий тармоқлар, навигация ва мусиқий хизматлар учун чексиз трафик.
“Хуш келибсиз PRO” – янада кўпроқ интернет ва имкониятлар, жумладан, “Апельсин комбоси”: 35 ГБ + 40 ГБ қўшимча ҳар ой, 350 дақиқа, месенжерлар, ижтимоий тармоқлар, мусиқа тинглаш учун хизматлар, навигация ҳамда иш хизматлари учун чексиз трафик: “Яндекс ПРО”, “Х5 Сборка” ва “Курьер” иловаларидан чексиз фойдаланиш.
“Хуш келибсиз MAX” – фаол фойдаланувчилар учун интернет, дақиқалар ва SMSнинг максимал тўплами: 50 ГБ + 50 ГБ қўшимча ҳар ой, 600 дақиқа, месенжерлар, ижтимоий тармоқлар, мусиқа тинглаш, видео томоша қилиш учун хизматлар, навигация ҳамда иш хизматлари учун чексиз трафик: “Яндекс ПРО”, “Х5 Сборка” ва “Курьер” иловаларидан чексиз фойдаланиш.
Барча конфигурацияларда қўшимча гигабайтлар ҳар ой берилади – ҳисобни ўз вақтида тўлдириш ва блокировка бўлмаслик кифоя.
Шу билан бирга, 2025 йил 31 декабргача “Билайн” олти ой муддатга абонент тўлови учун 50% чегирма совға қилади. Чегирма “Госуслуги” орқали биометрик идентификациядан муваффақиятли ўтгандан ва биринчи абонент тўлови ечилгандан кейин уч кун ичида автоматик равишда берилади. Таклиф янги сим-карта харид қилишда амал қилади. Хорижлик Россияда қандай сим-карта расмийлаштириши, ўз рақамини сақлаб, алоқада қолиши мумкинлиги ҳақида батафсил “Билайн”нинг махсус қўлланмасида қуйидаги ҳавола орқали билиб олиш мумкин.
* “Оила Билайн”да хизмати пулли. Ҳар бир қўшилган қўшимча рақам учун (“Билайн”даги янги рақам) учун 50 ГБ қўшимча интернет берилади. Батафсил beeline.ru сайтида.
Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды
Билайн расширил возможности для иностранных клиентов и перезапускает линейку тарифов "Добро пожаловать". Теперь абоненты могут объединять близких на одном тарифе (до 10 номеров) с услугой "Семья в Билайне"* и делиться с ними интернетом и минутами, а также звонить друг другу бесплатно.
"Билайн, ориентируясь на потребности пользователей, перезапустил тарифы для иностранцев, чтобы общение с близкими было ещё удобнее и выгоднее. В каждую из трёх комбинаций обновленной линейки уже включены минуты не только для звонков по РФ, но и на номера Beeline Казахстана и Кыргызстана. Помимо этого, в общем пакете предусмотрено 30 минут для звонков на номера Узбекистана, Китая и Tcell Таджикистана — их можно распределить между тремя странами или звонить только в одну", —отметил Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна.
Обновленная линейка доступна для новых номеров в Билайне. Можно перенести свой номер от другого оператора, а текущие клиенты могут приобрести новый номер.
"Добро пожаловать START"** — идеально для базового использования: 25 ГБ + 25 ГБ дополнительно ежемесячно, 100 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, навигацию и музыкальные сервисы.
"Добро пожаловать PRO"*** — больше интернета и возможностей, включая "Апельсиновое комбо": 35 ГБ + 40 ГБ дополнительно ежемесячно, 350 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, сервисы для прослушивания музыки, навигации, а также рабочие сервисы: Яндекс ПРО, Приложения Х5 Сборка и Курьер (12+) доступны без ограничений.
"Добро пожаловать MAX"**** — максимальные пакеты интернета, минут и смс для активных пользователей: 50 ГБ + 50 ГБ дополнительно ежемесячно, 600 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, сервисы для прослушивания музыки, просмотра видео, навигации, а также рабочие сервисы: Яндекс ПРО, Приложения Х5 Сборка и Курьер доступны без ограничений.
Дополнительные гигабайты на всех конфигурациях будут начисляться каждый месяц — достаточно вовремя пополнять баланс и не уходить в блокировку.
При этом до 31 декабря 2025 года Билайн дарит скидку в 50% на абонентскую плату сроком на 6 месяцев. Скидка подключается автоматически в течение трёх дней после успешного прохождения биометрической идентификации через Госуслуги и первого списания абонентской платы. Предложение действует при покупке новой сим-карты. Подробнее о том, как иностранцу оформить сим-карту в России, сохранить свой номер и оставаться на связи, можно узнать в специальной инструкции Билайна по ссылке.
* Услуга "Семья в Билайне" платная. За каждый добавленный доп. номер. (новый номер в Билайне) начисляются 50 ГБ дополнительного интернета. Подробнее на beeline.ru.
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**Старт
***Про
**** Макс