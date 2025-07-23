https://sputniknews.uz/20250723/rossiya-qoshinlari-sumi-varachino-50802686.html
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Варачино қишлоғини озод қилди
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Варачино қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Фаол ҳаракатлар натижасида “Шимол” қўшинлари гуруҳи Суми вилоятидаги Варачино аҳоли пунктини озод қилди
2025-07-23T15:45+0500
2025-07-23T15:45+0500
2025-07-23T15:45+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/01/45003958_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_3bc6b029ad4c7e7e6838b368acf2c6e0.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июл – Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Варачино қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Гуруҳ жангчилари, шунингдек, Ястребиное, Храповшина, Рижевка, Хотень ва Юнаковка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг бешта бригадаси ва иккита ҳужум полкининг ишчи кучи ва техникасига ҳужум қилди.Украина армияси тахминан 165 аскар, еттита автомобиль, бешта артиллерия қуроли, радиоэлектрон кураш станцияси, моддий ресурслар омборини йўқотди.Март ойи бошида рус қўшинлари Курск вилоятининг чегара ҳудудларида кенг кўламли ҳужумни бошлади, 26 апрель куни эса Бош штаб бошлиғи Валерий Герасимов президент Владимир Путинга минтақани украиналик жангчилардан озод қилиш бўйича операция якунлангани ҳақида ҳисобот берди.22 май куни Путин ҳарбийлар Украина билан чегарада буфер хавфсизлик зонасини яратиш муаммосини ҳал қилаётгани ҳақида хабар берди.
https://sputniknews.uz/20250722/rossiya-qoshinlari-dxr-novotoretskoe-50707961.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/01/45003958_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_c9449ae6ce57f3f152390724560e1613.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия қўшинлари суми варачино
россия қўшинлари суми варачино
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Варачино қишлоғини озод қилди
Фаол ҳаракатлар натижасида “Шимол” қўшинлари гуруҳи Суми вилоятидаги Варачино аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 23 июл – Sputnik.
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Варачино қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди
Россия Мудофаа вазирлиги.
“Фаол ҳаракатлар натижасида “Шимол” қўшинлари гуруҳи Суми вилоятидаги Варачино аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Гуруҳ жангчилари, шунингдек, Ястребиное, Храповшина, Рижевка, Хотень ва Юнаковка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг бешта бригадаси ва иккита ҳужум полкининг ишчи кучи ва техникасига ҳужум қилди.
Украина армияси тахминан 165 аскар, еттита автомобиль, бешта артиллерия қуроли, радиоэлектрон кураш станцияси, моддий ресурслар омборини йўқотди.
Март ойи бошида рус қўшинлари Курск вилоятининг чегара ҳудудларида кенг кўламли ҳужумни бошлади, 26 апрель куни эса Бош штаб бошлиғи Валерий Герасимов президент Владимир Путинга минтақани украиналик жангчилардан озод қилиш бўйича операция якунлангани ҳақида ҳисобот берди.
22 май куни Путин ҳарбийлар Украина билан чегарада буфер хавфсизлик зонасини яратиш муаммосини ҳал қилаётгани ҳақида хабар берди.