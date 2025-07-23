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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250723/rossiya-qoshinlari-sumi-varachino-50802686.html
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Варачино қишлоғини озод қилди
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Варачино қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Фаол ҳаракатлар натижасида “Шимол” қўшинлари гуруҳи Суми вилоятидаги Варачино аҳоли пунктини озод қилди
2025-07-23T15:45+0500
2025-07-23T15:45+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 23 июл – Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Варачино қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Гуруҳ жангчилари, шунингдек, Ястребиное, Храповшина, Рижевка, Хотень ва Юнаковка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг бешта бригадаси ва иккита ҳужум полкининг ишчи кучи ва техникасига ҳужум қилди.Украина армияси тахминан 165 аскар, еттита автомобиль, бешта артиллерия қуроли, радиоэлектрон кураш станцияси, моддий ресурслар омборини йўқотди.Март ойи бошида рус қўшинлари Курск вилоятининг чегара ҳудудларида кенг кўламли ҳужумни бошлади, 26 апрель куни эса Бош штаб бошлиғи Валерий Герасимов президент Владимир Путинга минтақани украиналик жангчилардан озод қилиш бўйича операция якунлангани ҳақида ҳисобот берди.22 май куни Путин ҳарбийлар Украина билан чегарада буфер хавфсизлик зонасини яратиш муаммосини ҳал қилаётгани ҳақида хабар берди.
https://sputniknews.uz/20250722/rossiya-qoshinlari-dxr-novotoretskoe-50707961.html
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россия қўшинлари суми варачино
россия қўшинлари суми варачино

Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Варачино қишлоғини озод қилди

15:45 23.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Фаол ҳаракатлар натижасида “Шимол” қўшинлари гуруҳи Суми вилоятидаги Варачино аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 23 июл – Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Варачино қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Фаол ҳаракатлар натижасида “Шимол” қўшинлари гуруҳи Суми вилоятидаги Варачино аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Гуруҳ жангчилари, шунингдек, Ястребиное, Храповшина, Рижевка, Хотень ва Юнаковка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг бешта бригадаси ва иккита ҳужум полкининг ишчи кучи ва техникасига ҳужум қилди.
Украина армияси тахминан 165 аскар, еттита автомобиль, бешта артиллерия қуроли, радиоэлектрон кураш станцияси, моддий ресурслар омборини йўқотди.
Март ойи бошида рус қўшинлари Курск вилоятининг чегара ҳудудларида кенг кўламли ҳужумни бошлади, 26 апрель куни эса Бош штаб бошлиғи Валерий Герасимов президент Владимир Путинга минтақани украиналик жангчилардан озод қилиш бўйича операция якунлангани ҳақида ҳисобот берди.
22 май куни Путин ҳарбийлар Украина билан чегарада буфер хавфсизлик зонасини яратиш муаммосини ҳал қилаётгани ҳақида хабар берди.
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.07.2025
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