Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш: EИК БМТда ҳисобот тақдим этди
17:33 23.07.2025 (янгиланди: 17:48 23.07.2025)
© ЕЭКВ ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
© ЕЭК
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Арзибек Кожошев Евроосиё иқтисодий иттифоқининг динамик ривожланаётган интеграция бирлашмаси сифатидаги ролини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 23 июл – Sputnik. Бирлашган Миллатлар Ташкилотида (БМТ) Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) Евроосиё интеграциясининг Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишга таъсири бўйича ҳисоботи тақдим этилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Ҳисоботни ЕИКнинг Энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев тақдим этди.
© ЕЭКВ ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
© ЕЭК
Арзибек Кожошев Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) изчил ривожланаётган интеграция бирлашмаси сифатидаги ролини таъкидлади.
“185 миллиондан ортиқ истеъмолчини бирлаштирган ягона бозорга эга ЕОИИнинг муваффақиятли фаолият юритиши ва келишилган иқтисодий сиёсатнинг изчил амалга оширилиши иқтисодий ўсиш катализаторига айланди. 2024 йил охирида ЕОИИ давлатларининг умумий ялпи ички маҳсулоти 4 фоизга ўсди ва иккинчи йил кетма-кет ўртача жаҳон кўрсаткичидан юқори бўлди”, — деди Арзибек Кожошев.
У ЕОИИ тажрибасини глобал мақсадларга эришиш бўйича миллий стратегиялардан ташқари минтақавий даражадаги ҳамкорлик муҳимлигининг яққол тасдиғи сифатида тақдим этди.