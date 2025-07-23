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Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250723/eik-bmt-hisobot-50808122.html
Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш: EИК БМТда ҳисобот тақдим этди
Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш: EИК БМТда ҳисобот тақдим этди
Sputnik Ўзбекистон
Бирлашган Миллатлар Ташкилотида Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) Евроосиё интеграциясининг Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишга таъсири бўйича ҳисоботи тақдим этилди
2025-07-23T17:33+0500
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ТОШКЕНТ, 23 июл – Sputnik. Бирлашган Миллатлар Ташкилотида (БМТ) Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) Евроосиё интеграциясининг Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишга таъсири бўйича ҳисоботи тақдим этилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Ҳисоботни ЕИКнинг Энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев тақдим этди.Арзибек Кожошев Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) изчил ривожланаётган интеграция бирлашмаси сифатидаги ролини таъкидлади.У ЕОИИ тажрибасини глобал мақсадларга эришиш бўйича миллий стратегиялардан ташқари минтақавий даражадаги ҳамкорлик муҳимлигининг яққол тасдиғи сифатида тақдим этди.
https://sputniknews.uz/20250722/eoii-chakana-savdo-50708200.html
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eик бмт ҳисобот
eик бмт ҳисобот

Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш: EИК БМТда ҳисобот тақдим этди

17:33 23.07.2025 (янгиланди: 17:48 23.07.2025)
© ЕЭКВ ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.07.2025
© ЕЭК
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Арзибек Кожошев Евроосиё иқтисодий иттифоқининг динамик ривожланаётган интеграция бирлашмаси сифатидаги ролини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 23 июл – Sputnik. Бирлашган Миллатлар Ташкилотида (БМТ) Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) Евроосиё интеграциясининг Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишга таъсири бўйича ҳисоботи тақдим этилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Ҳисоботни ЕИКнинг Энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев тақдим этди.
© ЕЭКВ ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.07.2025
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
© ЕЭК
Арзибек Кожошев Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) изчил ривожланаётган интеграция бирлашмаси сифатидаги ролини таъкидлади.
“185 миллиондан ортиқ истеъмолчини бирлаштирган ягона бозорга эга ЕОИИнинг муваффақиятли фаолият юритиши ва келишилган иқтисодий сиёсатнинг изчил амалга оширилиши иқтисодий ўсиш катализаторига айланди. 2024 йил охирида ЕОИИ давлатларининг умумий ялпи ички маҳсулоти 4 фоизга ўсди ва иккинчи йил кетма-кет ўртача жаҳон кўрсаткичидан юқори бўлди”, — деди Арзибек Кожошев.
У ЕОИИ тажрибасини глобал мақсадларга эришиш бўйича миллий стратегиялардан ташқари минтақавий даражадаги ҳамкорлик муҳимлигининг яққол тасдиғи сифатида тақдим этди.
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