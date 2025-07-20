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https://sputniknews.uz/20250720/taxmina-ikromova-universiada-oyinlari-50665200.html
Олти йиллик танаффус: Тахмина Икромова Универсиада ўйинларида 2 та олтин медалга эга чиқди
Олти йиллик танаффус: Тахмина Икромова Универсиада ўйинларида 2 та олтин медалга эга чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Германияда ўтаётган ёзги Универсиада ўйинларида ўзбекистонлик бадиий гимнастикачи Тахмина Икромова 2 та олтин ва 1 та кумуш медални қўлга киритди
2025-07-20T10:18+0500
2025-07-20T10:18+0500
спорт
ўзбекистон
германия
тахмина икромова
олтин медаль
гимнастика
таэквондо
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ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Германияда ўтаётган ёзги Универсиада ўйинларида ўзбекистонлик бадиий гимнастикачи Тахмина Икромова 2 та олтин ва 1 та кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Тахмина Икромова ҳалқадаги машқда ажойиб чиқиши билан энг юқори балл жамғариб, 6 йил кутилган олтин медални келтирди. Шунингдек, у булавалардаги машқда иккинчи натижани қайт этди ва яна бир кумуш медалга сазовор бўлди.Тахмина Икромова тасмадаги дастурда ҳам энг юқори балл жамғариб, ўзи ва Ўзбекистон делегациясига мазкур Универсиададаги иккинчи олтин медални келтирди.-57 кг вазн тоифасида иштирок этган Мирабзалова саралаш баҳсларида Мексика, Туркия ва Ливан вакилларини мағлуб этиб, ярим финалгача етиб келди. Бироқ ушбу босқичда бразилиялик Мария Пачекога имкониятни бой берди ва шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.Кечаги кун ҳолатига кўра, Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар 2 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронзага етди.
https://sputniknews.uz/20250719/butunjahon-yozgi-universiada-oyinlari-ikromova-usmonov-50652725.html
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тахмина икромова универсиада ўйинлари
тахмина икромова универсиада ўйинлари

Олти йиллик танаффус: Тахмина Икромова Универсиада ўйинларида 2 та олтин медалга эга чиқди

10:18 20.07.2025
© НОК УзбекистанаРейн-Рур-2025: После шестилетнего перерыва наша делегация завоевала золотую медаль на Универсиаде
Рейн-Рур-2025: После шестилетнего перерыва наша делегация завоевала золотую медаль на Универсиаде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.07.2025
© НОК Узбекистана
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Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар 2 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронзага етди.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Германияда ўтаётган ёзги Универсиада ўйинларида ўзбекистонлик бадиий гимнастикачи Тахмина Икромова 2 та олтин ва 1 та кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Шу тариқа 6 йиллик танаффусдан кейин Ўзбекистон делегацияси Универсиада ўйинларининг олтин медалига эга чиқди.
Тахмина Икромова ҳалқадаги машқда ажойиб чиқиши билан энг юқори балл жамғариб, 6 йил кутилган олтин медални келтирди. Шунингдек, у булавалардаги машқда иккинчи натижани қайт этди ва яна бир кумуш медалга сазовор бўлди.
Тахмина Икромова тасмадаги дастурда ҳам энг юқори балл жамғариб, ўзи ва Ўзбекистон делегациясига мазкур Универсиададаги иккинчи олтин медални келтирди.
© НОК УзбекистанаРейн-Рур-2025: После шестилетнего перерыва наша делегация завоевала золотую медаль на Универсиаде
Рейн-Рур-2025: После шестилетнего перерыва наша делегация завоевала золотую медаль на Универсиаде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.07.2025
Рейн-Рур-2025: После шестилетнего перерыва наша делегация завоевала золотую медаль на Универсиаде
© НОК Узбекистана
Шунингдек, ўзбекистонлик таэквондочи Мадина Мирабзалова бронза медалига эга чиқди
-57 кг вазн тоифасида иштирок этган Мирабзалова саралаш баҳсларида Мексика, Туркия ва Ливан вакилларини мағлуб этиб, ярим финалгача етиб келди. Бироқ ушбу босқичда бразилиялик Мария Пачекога имкониятни бой берди ва шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаРейн-Рур-2025: узбекистанская таэквондистка завоевала бронзу
Рейн-Рур-2025: узбекистанская таэквондистка завоевала бронзу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.07.2025
Рейн-Рур-2025: узбекистанская таэквондистка завоевала бронзу
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Кечаги кун ҳолатига кўра, Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар 2 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронзага етди.
Рейн-Рур-2025: Икромова и Усмонов принесли первые медали нашей делегации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.07.2025
Бутунжаҳон ёзги Универсиада ўйинлари: Икромова ва Усмонов кумуш медалларни қўлга киритишди
Кеча, 10:30
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