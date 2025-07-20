https://sputniknews.uz/20250720/taxmina-ikromova-universiada-oyinlari-50665200.html

Олти йиллик танаффус: Тахмина Икромова Универсиада ўйинларида 2 та олтин медалга эга чиқди

Олти йиллик танаффус: Тахмина Икромова Универсиада ўйинларида 2 та олтин медалга эга чиқди

Sputnik Ўзбекистон

Германияда ўтаётган ёзги Универсиада ўйинларида ўзбекистонлик бадиий гимнастикачи Тахмина Икромова 2 та олтин ва 1 та кумуш медални қўлга киритди

2025-07-20T10:18+0500

2025-07-20T10:18+0500

2025-07-20T10:18+0500

спорт

ўзбекистон

германия

тахмина икромова

олтин медаль

гимнастика

таэквондо

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ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Германияда ўтаётган ёзги Универсиада ўйинларида ўзбекистонлик бадиий гимнастикачи Тахмина Икромова 2 та олтин ва 1 та кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Тахмина Икромова ҳалқадаги машқда ажойиб чиқиши билан энг юқори балл жамғариб, 6 йил кутилган олтин медални келтирди. Шунингдек, у булавалардаги машқда иккинчи натижани қайт этди ва яна бир кумуш медалга сазовор бўлди.Тахмина Икромова тасмадаги дастурда ҳам энг юқори балл жамғариб, ўзи ва Ўзбекистон делегациясига мазкур Универсиададаги иккинчи олтин медални келтирди.-57 кг вазн тоифасида иштирок этган Мирабзалова саралаш баҳсларида Мексика, Туркия ва Ливан вакилларини мағлуб этиб, ярим финалгача етиб келди. Бироқ ушбу босқичда бразилиялик Мария Пачекога имкониятни бой берди ва шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.Кечаги кун ҳолатига кўра, Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар 2 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронзага етди.

https://sputniknews.uz/20250719/butunjahon-yozgi-universiada-oyinlari-ikromova-usmonov-50652725.html

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тахмина икромова универсиада ўйинлари