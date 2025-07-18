https://sputniknews.uz/20250718/ozbekistonda-suniy-intellektning-milliy-modeli-qanday-yaratiladi---anons--50639254.html
Ўзбекистонда сунъий интеллектнинг миллий модели қандай яратилади - Анонс
Ўзбекистонда сунъий интеллектнинг миллий модели қандай яратилади - Анонс
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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ўзбекистонда сунъий интеллектнинг миллий моделини яратишга бағишланган матбуот анжумани Sputnik матбуот марказида 23 июль куни соат... 18.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-18T14:40+0500
2025-07-18T14:40+0500
2025-07-18T15:34+0500
ўзбекистон
сунъий интеллект
матбуот-анжуман
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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ўзбекистонда сунъий интеллектнинг миллий моделини яратишга бағишланган матбуот анжумани Sputnik матбуот марказида 23 июль куни соат 14:00 да бошланади.Анжуман иштирокчилари:Иштирокчилар қуйидаги саволларга жавоб беришади:Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
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ўзбекистон, сунъий интеллект, матбуот-анжуман
ўзбекистон, сунъий интеллект, матбуот-анжуман
Ўзбекистонда сунъий интеллектнинг миллий модели қандай яратилади - Анонс
14:40 18.07.2025 (янгиланди: 15:34 18.07.2025)
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ўзбекистонда сунъий интеллектнинг миллий моделини яратишга бағишланган матбуот анжумани Sputnik матбуот марказида 23 июль куни соат 14:00 да бошланади.
Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги бошқарма бошлиғи Сарвар САДУЛЛАЕВ;
Марказий Осиё сунъий интеллект ассоциацияси ижрочи директори вазифасини бажарувчи Ҳикматилла УБАИДУЛЛАЕВ.
Иштирокчилар қуйидаги саволларга жавоб беришади:
Ўзбекистонда сунъий интеллектнинг миллий моделини яратишнинг асосий мақсади ва босқичлари қандай?
Қайси халқаро амалиёт ва технологияларни ҳисобга олиш режалаштирилган?
Тадбирга журналистлар таклиф этилади. Рўйхатдан ўтиш учун: +998971907178, @alisherakimbaev, a.akimbaev@sputniknews.com
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Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.