CAWS 2025: МАРКАЗИЙ ОСИЁ ОМБОРХОНА БОЗОРИГА САРМОЯ ҚИЛИШ ВАҚТИ
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
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2025 йил 16 октябрь куни Ritz Carlton Almaty меҳмонхонасида Марказий Осиё омборхона кўчмас мулки соҳасидаги муҳим воқеа — Central Asia Warehouse Summit (CAWS) бўлиб ўтади. Саммитда етакчи халқаро ва маҳаллий экспертлар саноат қурилиши, чакана савдо, логистика ва инвестицияларнинг жорий тенденциялари, муаммолари ва келажагини муҳокама қилиш учун йиғилади.
First, омбор ва саноат қурилиши ечимлари ишлаб чиқариш компанияси, тадбирнинг бош ҳомийси.
Сессиялар ҳомийлари:
Astron - металл конструкциялардан бинолойиҳалаш ва ишлаб чиқариш бўйича Европа етакчиси,
SPARK — Қозоғистонда етакчи логистика компанияси,
Griffin Partners - А тоифали омбор кўчмас мулки қуриш, инвестиция қилиш ва бошқаришга ихтисослашган халқаро компания.
INFOLine - саммитнинг бош таҳлилий ҳамкори.
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
Тадбирда сизни нима кутмоқда: янги таҳлиллар, энг долзарб масалалар муҳокамаси ҳамда Марказий Осиё, МДҲ ва хорижий давлатлардан келган 350 дан ортиқ мутахассислар ва бозор экспертлари билан мулоқот қилиш имконияти.
Тадбирнинг долзарб дастури ҳар доим https://caws.asia/ веб-сайтида.
Биз Марказий Осиё, Россия ва МДҲ давлатларидан 200 дан ортиқ энг йирик чакана савдо тармоқлари вакилларини, етакчи маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчиларни таклиф қилдик.
Тадбирда қуйидаги компаниялар ТОП-менежерлари иштироки кутилмоқда: Kaspi, Ozon, Wildberries, Hoff, Lemana Pro, Yandex, Sport Master, Danone Nutricia Kazakhstan, Магнит, Magnum Cash & Carry, X5 Retail Group, Nestlé Food Kazakhstan, Unilever, Procter & Gamble, Gold Apple, LaModa, СДЭК, DPD, Apple City, Sulpak, Uzum ва бошқалар!
Ўтган йили саммитга 11 давлатдан 350 дан ортиқ иштирокчи ташриф буюрган бўлса, бу йил ҳам худди шундай миқёсдаги тадбир бўлиши кутилмоқда.
Иштирокчиларни рўйхатдан ўтказиш саммитнинг расмий сайтида амалга оширилади: www.caws.asia
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
Тадбир ташкилотчиси IBC Global - омбор кўчмас мулки соҳасида профессионал тўлиқ цикл маслаҳатчилари орасида етакчи ҳисобланади. Компания Марказий Осиё, Кавказ орти ва Яқин Шарқ бозорларида муваффақиятли фаолият юритмоқда.
Материал тижорий асосда чоп этилди.