Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250716/ozbek-sirk-ustalari-xalqaro-festival-50573644.html
Ўзбек цирк усталари халқаро фестивалда нуфузли ўринни эгаллашди
Ўзбек цирк усталари халқаро фестивалда нуфузли ўринни эгаллашди
Sputnik Ўзбекистон
1-ўринга Перу, 2-ўринга Бельгия, Португалия, Хитой, 3-ўринга Россия, Ўзбекистон, Венгрия давлатлари муносиб кўрилди.
2025-07-16T11:35+0500
2025-07-16T11:35+0500
маданият
ўзбекистон
цирк
лотин америкаси мамлакатлари
фестивал
бронза медал
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/10/50573309_38:112:1260:799_1920x0_80_0_0_9f9f88f8ae6be2efe4b179633006d6b8.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ўзбек цирки дунёнинг 20 дан ортиқ давлати иштирок этган фестивалда нуфузли ўринни эгаллади. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Лотин Америкаси қитъасининг Перу давлатида илк бор “ПУЛЬС” номли халқаро цирк фестивали бўлиб ўтди.1-ўринга Перу, 2-ўринга Бельгия, Португалия, Хитой, 3-ўринга Россия, Ўзбекистон, Венгрия давлатлари муносиб кўрилди.Маълумот учун, ушбу нуфузли фестивалда дунё бўйлаб 20 дан ортиқ давлат ва 100 нафарга яқин жаҳон даражасидаги цирк артистлари иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20241013/uzbekistan-hungary-sirk-sanat-hamkor-46105126.html
ўзбекистон
лотин америкаси мамлакатлари
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/10/50573309_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_97c5b3c1b4074949d96b395db31a8a8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбек цирк усталари халқаро фестивал
ўзбек цирк усталари халқаро фестивал

Ўзбек цирк усталари халқаро фестивалда нуфузли ўринни эгаллашди

11:35 16.07.2025
© Министерство культуры Республики УзбекистанаУзбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
Узбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.07.2025
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Oбуна бўлиш
1-ўринга Перу, 2-ўринга Бельгия, Португалия, Хитой, 3-ўринга Россия, Ўзбекистон, Венгрия давлатлари муносиб кўрилди.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ўзбек цирки дунёнинг 20 дан ортиқ давлати иштирок этган фестивалда нуфузли ўринни эгаллади. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Лотин Америкаси қитъасининг Перу давлатида илк бор “ПУЛЬС” номли халқаро цирк фестивали бўлиб ўтди.
© Министерство культуры Республики УзбекистанаУзбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
Узбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.07.2025
Узбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Ушбу нуфузли фестивалда Кристина Воробёва раҳбарлигидаги Ўзбекцирк жамоаси вакилларининг “Осмоний фаришталар” жамоаси канатда юриш жанридаги “Уч нафас” рақами билан иштирок этди. Ўзбекистон вакиллари 3-ўринни эгаллаб, бронза медали билан тақдирланди.
1-ўринга Перу, 2-ўринга Бельгия, Португалия, Хитой, 3-ўринга Россия, Ўзбекистон, Венгрия давлатлари муносиб кўрилди.
Маълумот учун, ушбу нуфузли фестивалда дунё бўйлаб 20 дан ортиқ давлат ва 100 нафарга яқин жаҳон даражасидаги цирк артистлари иштирок этди.
Маданият вазиринг биринчи ўринбосари Авазхон Таджиханов Венгрия Миллий цирк санъати маркази ва пойтахт цирки раҳбари Петер Фекете билан учрашди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2024
Ўзбекистон Венгрия билан цирк санъати соҳасида ҳамкорлик қилмоқчи
13 Октябр 2024, 18:13
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0