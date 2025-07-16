Ўзбек цирк усталари халқаро фестивалда нуфузли ўринни эгаллашди
© Министерство культуры Республики УзбекистанаУзбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
© Министерство культуры Республики Узбекистана
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1-ўринга Перу, 2-ўринга Бельгия, Португалия, Хитой, 3-ўринга Россия, Ўзбекистон, Венгрия давлатлари муносиб кўрилди.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ўзбек цирки дунёнинг 20 дан ортиқ давлати иштирок этган фестивалда нуфузли ўринни эгаллади. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Лотин Америкаси қитъасининг Перу давлатида илк бор “ПУЛЬС” номли халқаро цирк фестивали бўлиб ўтди.
© Министерство культуры Республики УзбекистанаУзбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
Узбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Ушбу нуфузли фестивалда Кристина Воробёва раҳбарлигидаги Ўзбекцирк жамоаси вакилларининг “Осмоний фаришталар” жамоаси канатда юриш жанридаги “Уч нафас” рақами билан иштирок этди. Ўзбекистон вакиллари 3-ўринни эгаллаб, бронза медали билан тақдирланди.
1-ўринга Перу, 2-ўринга Бельгия, Португалия, Хитой, 3-ўринга Россия, Ўзбекистон, Венгрия давлатлари муносиб кўрилди.
Маълумот учун, ушбу нуфузли фестивалда дунё бўйлаб 20 дан ортиқ давлат ва 100 нафарга яқин жаҳон даражасидаги цирк артистлари иштирок этди.
13 Октябр 2024, 18:13