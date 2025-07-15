"Ҳамкорлик-2025" Россия-Ўзбекистон қўшма тактик ўқув машғулотлари бошланди — фото
© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
Oбуна бўлиш
"Термиз" полигонида қўшма ҳарбий машғулотининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
TOШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ўзбекистонда "Ҳамкорлик-2025" Россия-Ўзбекистон қўшма тактик ўқув машғулотлари бошланди, дея хабар берди Россия Мудофа вазирлиги матбуот хизмати.
Сурхондарё вилоятидаги "Термиз" полигонида Россия Федерацияси ва Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг қўшма ҳарбий машғулотининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
© Минобороны России В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
Тадбир анъанавий тарзда ҳарбий хизматчиларнинг умумий саф тортиши билан бошланди. Ҳарбий оркестрлар ижросида Россия ва Ўзбекистон давлат мадҳиялари янгради, икки мамлакат давлат байроқлари тантанали равишда кўтарилди.
© Минобороны России В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
Иштирокчилар бир сафда дала лагери майдони бўйлаб тантанали юриш қилишди.
© Минобороны России В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
Ўқув машғулотлари давомида ҳарбий контингентлар қуйидагиларни амалга оширади:
чегараолди туманларида давлат чегарасини бузган ноқонуний қуролли тузилмаларнинг кичик гуруҳларини аниқлаш ва йўқ қилишда бўлинмаларни бошқариш;
чегараолди ҳудудлардаги иншоотлар ва позицияларни эгаллаган Ноқонуний қуролли тузилма гуруҳларини йўқ қилишда бўлинмаларни бошқариш;
умумқўшин бўлинмалари томонидан эгаллаб олинган иншоотлар ва позицияларнинг эгалланиши;
душманнинг кичик гуруҳларига қарши кураш олиб бориш;
Ноқонуний қуролли тузилма жангарилари эгаллаган аҳоли пунктини штурм қилиш ва тозалашни ташкил этиш.
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Россия ҳарбий контингентининг асосини Марказий ҳарбий округнинг 201-ҳарбий базасининг бўлинмалари ташкил этади. Қўшма машғулотларнинг фаол босқичи 2025 йилнинг 15-21 июль кунлари бўлиб ўтади.