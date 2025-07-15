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https://sputniknews.uz/20250715/hamkorlik-2025-rossiya-ozbekiston-taktik-oquv-mashgulot-50536870.html
"Ҳамкорлик-2025" Россия-Ўзбекистон қўшма тактик ўқув машғулотлари бошланди — фото
"Ҳамкорлик-2025" Россия-Ўзбекистон қўшма тактик ўқув машғулотлари бошланди — фото
Sputnik Ўзбекистон
"Термиз" полигонида қўшма ҳарбий машғулотининг очилиш маросими бўлиб ўтди. 15.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-15T10:24+0500
2025-07-15T10:24+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
ҳарбий ҳамкорлик
тактик ўқув машғулотлари
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TOШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ўзбекистонда "Ҳамкорлик-2025" Россия-Ўзбекистон қўшма тактик ўқув машғулотлари бошланди, дея хабар берди Россия Мудофа вазирлиги матбуот хизмати. Сурхондарё вилоятидаги "Термиз" полигонида Россия Федерацияси ва Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг қўшма ҳарбий машғулотининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Тадбир анъанавий тарзда ҳарбий хизматчиларнинг умумий саф тортиши билан бошланди. Ҳарбий оркестрлар ижросида Россия ва Ўзбекистон давлат мадҳиялари янгради, икки мамлакат давлат байроқлари тантанали равишда кўтарилди. Иштирокчилар бир сафда дала лагери майдони бўйлаб тантанали юриш қилишди. Ўқув машғулотлари давомида ҳарбий контингентлар қуйидагиларни амалга оширади: Россия ҳарбий контингентининг асосини Марказий ҳарбий округнинг 201-ҳарбий базасининг бўлинмалари ташкил этади. Қўшма машғулотларнинг фаол босқичи 2025 йилнинг 15-21 июль кунлари бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20250714/termiz-rossiya-ozbekiston-taktik-mashgulot-50511777.html
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сиёсат, ўзбекистон, россия, ҳарбий ҳамкорлик, тактик ўқув машғулотлари
сиёсат, ўзбекистон, россия, ҳарбий ҳамкорлик, тактик ўқув машғулотлари

"Ҳамкорлик-2025" Россия-Ўзбекистон қўшма тактик ўқув машғулотлари бошланди — фото

10:24 15.07.2025
© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении "Хамкорлик-2025"
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении Хамкорлик-2025 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2025
© Минобороны России
Oбуна бўлиш
"Термиз" полигонида қўшма ҳарбий машғулотининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
TOШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ўзбекистонда "Ҳамкорлик-2025" Россия-Ўзбекистон қўшма тактик ўқув машғулотлари бошланди, дея хабар берди Россия Мудофа вазирлиги матбуот хизмати.
Сурхондарё вилоятидаги "Термиз" полигонида Россия Федерацияси ва Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг қўшма ҳарбий машғулотининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
© Минобороны России В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
 В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение Хамкорлик-2025 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2025
В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
Тадбир анъанавий тарзда ҳарбий хизматчиларнинг умумий саф тортиши билан бошланди. Ҳарбий оркестрлар ижросида Россия ва Ўзбекистон давлат мадҳиялари янгради, икки мамлакат давлат байроқлари тантанали равишда кўтарилди.
© Минобороны России В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
 В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение Хамкорлик-2025 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2025
В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
Иштирокчилар бир сафда дала лагери майдони бўйлаб тантанали юриш қилишди.
© Минобороны России В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
 В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение Хамкорлик-2025 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2025
В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
Ўқув машғулотлари давомида ҳарбий контингентлар қуйидагиларни амалга оширади:
чегараолди туманларида давлат чегарасини бузган ноқонуний қуролли тузилмаларнинг кичик гуруҳларини аниқлаш ва йўқ қилишда бўлинмаларни бошқариш;
чегараолди ҳудудлардаги иншоотлар ва позицияларни эгаллаган Ноқонуний қуролли тузилма гуруҳларини йўқ қилишда бўлинмаларни бошқариш;
умумқўшин бўлинмалари томонидан эгаллаб олинган иншоотлар ва позицияларнинг эгалланиши;
душманнинг кичик гуруҳларига қарши кураш олиб бориш;
Ноқонуний қуролли тузилма жангарилари эгаллаган аҳоли пунктини штурм қилиш ва тозалашни ташкил этиш.
© Минобороны России
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении Хамкорлик-2025 - Sputnik Ўзбекистон
1/6
© Минобороны России
© Минобороны России
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении Хамкорлик-2025 - Sputnik Ўзбекистон
2/6
© Минобороны России
© Минобороны России
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении Хамкорлик-2025 - Sputnik Ўзбекистон
3/6
© Минобороны России
© Минобороны России
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении Хамкорлик-2025 - Sputnik Ўзбекистон
4/6
© Минобороны России
© Минобороны России
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении Хамкорлик-2025 - Sputnik Ўзбекистон
5/6
© Минобороны России
© Минобороны России
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении Хамкорлик-2025 - Sputnik Ўзбекистон
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© Минобороны России
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© Минобороны России
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© Минобороны России
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© Минобороны России
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© Минобороны России
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© Минобороны России
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© Минобороны России
Россия ҳарбий контингентининг асосини Марказий ҳарбий округнинг 201-ҳарбий базасининг бўлинмалари ташкил этади. Қўшма машғулотларнинг фаол босқичи 2025 йилнинг 15-21 июль кунлари бўлиб ўтади.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.07.2025
Термизда Россия-Ўзбекистон қўшма тактик ўқув машғулотлари бўлиб ўтади
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