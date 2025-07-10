Шавкат Мирзиёев Шайхонтоҳур ва Чилонзор туманларига борди — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Тошкентда 26 та кўчани туну-кун ишлайдиган гавжум кўчага айлантириш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Тошкентнинг Шайхонтоҳур ва Чилонзор туманларига ташриф буюрди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мазкур туманларни Бунёдкор кўчаси боғлаб туради. Ушбу марказий кўчада санъат ва маданият масканлари, турли идоралар, кўп қаватли уйлар, супермаркет ва ресторанлар жойлашган. Бу салоҳиятдан фойдаланиб, унинг 1,5 километр қисми хизмат кўрсатиш ва гастротуризм кўчасига айлантирилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бу ердаги 90 та тадбиркорлик субъекти туну кун ишлаш тартибига ўтказилди. Шундан 45 та корхона янги ташкил этилди. 500 киши иш билан таъминланди.
“Кўчага ёндош ҳудуддаги Камолон, Янги Камолон ва Камолон дарвоза маҳаллаларида 18 мингга яқин аҳоли яшайди. Ҳозир бу жойга йилига 255 минг меҳмон ташриф буюрмоқда. Энди уларнинг сонини йилига 1 миллионга етказиш учун шароит бор”, — дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сўнгги йилларда республикада туризм соҳасида 2 мингдан ортиқ янги тадбиркор иш бошлади. Ўтган йили хорижий сайёҳлар ташрифи илк бор 10 миллиондан ошди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Пойтахтнинг Миробод, Олмазор, Чилонзор, Яккасарой, Янгиҳаёт туманларида шундай гавжум кўчалар ташкил этилган. Бунёдкор кўчаси мазкур туризм ҳалқасининг бир қисми бўлади.
“Умуман, Тошкент шаҳрида 26 та кўчани туну-кун ишлайдиган гавжум кўчага айлантириш, 24 соат ишлайдиган савдо нуқталарини мингтага кўпайтириш режалаштирилган”, — дейилган хабарда.