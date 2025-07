https://sputniknews.uz/20250710/ozbekiston-xitoy-urumchi-qoshma-korxona-50442608.html

Ўзбекистон ва Хитой Урумчида қўшма корхона очди

Ўзбекистон ва Хитой Урумчида қўшма корхона очди

Компания қисқа фурсат ичида “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” йўналиши бўйича биринчи контейнер поездларини жўнатишни бошлайди. 10.07.2025, Sputnik Ўзбекистон

TOШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Ўзбекистон ва Хитой Урумчида қўшма корхона очди. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлконтейнер” хабар берди. Пекинда “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ ва “Xinjiang Union of Railway International Logistics Co. Ltd” ўртасидаги ҳамкорлик доирасида “UTK International Logistics Co. Ltd” қўшма корхонаси ташкил этилишининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Тадбирда Ўзбекистон транспорт вазири, Урумчи шаҳар халқ ҳукумати мери ўринбосари, шунингдек, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви раиси, “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқаруви раиси иштирок этди. Ташкилий жараёнлар якунлангач, компания қисқа фурсат ичида “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” йўналиши бўйича биринчи контейнер поездларини жўнатишни бошлайди. Қайд этилишича, қўшма корхонанинг ташкил этилиши Хитой ва Ўзбекистон ўртасидаги транспорт алоқаларини мустаҳкамлаш, шунингдек, Ўзбекистоннинг логистика соҳасидаги стратегик ўрнини янада кучайтиришга хизмат қилади.

