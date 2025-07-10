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Ўзбекистон ва Хитой Урумчида қўшма корхона очди
Ўзбекистон ва Хитой Урумчида қўшма корхона очди
Sputnik Ўзбекистон
Компания қисқа фурсат ичида “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” йўналиши бўйича биринчи контейнер поездларини жўнатишни бошлайди. 10.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-10T15:41+0500
2025-07-10T15:41+0500
2025-07-10T15:41+0500
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хитой
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поезд қатнови
корхона
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TOШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Ўзбекистон ва Хитой Урумчида қўшма корхона очди. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлконтейнер” хабар берди. Пекинда “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ ва “Xinjiang Union of Railway International Logistics Co. Ltd” ўртасидаги ҳамкорлик доирасида “UTK International Logistics Co. Ltd” қўшма корхонаси ташкил этилишининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Тадбирда Ўзбекистон транспорт вазири, Урумчи шаҳар халқ ҳукумати мери ўринбосари, шунингдек, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви раиси, “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқаруви раиси иштирок этди. Ташкилий жараёнлар якунлангач, компания қисқа фурсат ичида “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” йўналиши бўйича биринчи контейнер поездларини жўнатишни бошлайди. Қайд этилишича, қўшма корхонанинг ташкил этилиши Хитой ва Ўзбекистон ўртасидаги транспорт алоқаларини мустаҳкамлаш, шунингдек, Ўзбекистоннинг логистика соҳасидаги стратегик ўрнини янада кучайтиришга хизмат қилади.
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иқтисод, ўзбекистон, хитой, темир йўл, поезд қатнови, корхона
иқтисод, ўзбекистон, хитой, темир йўл, поезд қатнови, корхона
Ўзбекистон ва Хитой Урумчида қўшма корхона очди
Компания қисқа фурсат ичида “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” йўналиши бўйича биринчи контейнер поездларини жўнатишни бошлайди.
TOШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Ўзбекистон ва Хитой Урумчида қўшма корхона очди. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлконтейнер” хабар берди.
Пекинда “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ ва “Xinjiang Union of Railway International Logistics Co. Ltd” ўртасидаги ҳамкорлик доирасида “UTK International Logistics Co. Ltd” қўшма корхонаси ташкил этилишининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
Тадбирда Ўзбекистон транспорт вазири, Урумчи шаҳар халқ ҳукумати мери ўринбосари, шунингдек, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви раиси, “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқаруви раиси иштирок этди.
“Компаниянинг офиси Урумчи шаҳрида жойлашиб, корхонанинг асосий фаолияти юкларни консолидация қилиш, Хитой томонидан субсидиялар жалб этиш ҳамда “Хитой – Марказий Осиё” йўналиши бўйича мультимодал ташувларни ривожлантиришдан иборат бўлади”, — дейилади хабарда.
Ташкилий жараёнлар якунлангач, компания қисқа фурсат ичида “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” йўналиши бўйича биринчи контейнер поездларини жўнатишни бошлайди.
Қайд этилишича, қўшма корхонанинг ташкил этилиши Хитой ва Ўзбекистон ўртасидаги транспорт алоқаларини мустаҳкамлаш, шунингдек, Ўзбекистоннинг логистика соҳасидаги стратегик ўрнини янада кучайтиришга хизмат қилади.