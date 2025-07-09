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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250709/ukraina-vaziyat-muammo-peskov-50427829.html
Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони тез ҳал қилиш имконини бермаяпти — Песков
Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони тез ҳал қилиш имконини бермаяпти — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Песков: Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони бир зумда ҳал қилиш имконини бермаяпти. 09.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-09T20:11+0500
2025-07-09T20:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш имконини бермаяпти, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.Унинг таъкидлашича, Вашингтон ва Москва ўртасида келишмовчиликлар йўқ, аммо "ҳақиқатан ҳам сиёсат муаммосини дипломатик воситалар билан ҳал қилиш ва буни жуда тез амалга ошириш истаги" бор."Вазиятнинг мураккаблиги, муаммонинг мураккаблиги, афсуски, буни бир зумда амалга оширишга имкон бермайди," - деди Песков журналистларга Украинадаги вазиятни ҳал қилиш имкониятини изоҳлаб.
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, дмитрий песков
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, дмитрий песков

Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони тез ҳал қилиш имконини бермаяпти — Песков

20:11 09.07.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Песков: Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони бир зумда ҳал қилиш имконини бермаяпти.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш имконини бермаяпти, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.
Унинг таъкидлашича, Вашингтон ва Москва ўртасида келишмовчиликлар йўқ, аммо "ҳақиқатан ҳам сиёсат муаммосини дипломатик воситалар билан ҳал қилиш ва буни жуда тез амалга ошириш истаги" бор.
"Вазиятнинг мураккаблиги, муаммонинг мураккаблиги, афсуски, буни бир зумда амалга оширишга имкон бермайди," - деди Песков журналистларга Украинадаги вазиятни ҳал қилиш имкониятини изоҳлаб.
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