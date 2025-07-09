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Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони тез ҳал қилиш имконини бермаяпти — Песков
Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони тез ҳал қилиш имконини бермаяпти — Песков
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Песков: Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони бир зумда ҳал қилиш имконини бермаяпти. 09.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
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2025-07-09T20:11+0500
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ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш имконини бермаяпти, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.Унинг таъкидлашича, Вашингтон ва Москва ўртасида келишмовчиликлар йўқ, аммо "ҳақиқатан ҳам сиёсат муаммосини дипломатик воситалар билан ҳал қилиш ва буни жуда тез амалга ошириш истаги" бор."Вазиятнинг мураккаблиги, муаммонинг мураккаблиги, афсуски, буни бир зумда амалга оширишга имкон бермайди," - деди Песков журналистларга Украинадаги вазиятни ҳал қилиш имкониятини изоҳлаб.
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, дмитрий песков
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, дмитрий песков
Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони тез ҳал қилиш имконини бермаяпти — Песков
Песков: Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони бир зумда ҳал қилиш имконини бермаяпти.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Украинадаги вазиятнинг мураккаблиги муаммони сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш имконини бермаяпти, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.
Унинг таъкидлашича, Вашингтон ва Москва ўртасида келишмовчиликлар йўқ, аммо "ҳақиқатан ҳам сиёсат муаммосини дипломатик воситалар билан ҳал қилиш ва буни жуда тез амалга ошириш истаги" бор.
"Вазиятнинг мураккаблиги, муаммонинг мураккаблиги, афсуски, буни бир зумда амалга оширишга имкон бермайди," - деди Песков журналистларга Украинадаги вазиятни ҳал қилиш имкониятини изоҳлаб.