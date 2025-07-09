Ўзбекистон Хитойнинг бир қатор логистика компаниялари билан ҳамкорлик бошлади
© Depositphotos / Ryzhov Флаги Узбекистана и Китая на деловой выставке
© Depositphotos / Ryzhov
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Ланчжоу шаҳрида юкларни консолидация қилиш пункти ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ Хитойнинг бир қатор логистика компаниялари билан ҳамкорлик тўғрисида англашув меморандумларини имзолади, дея хабар берди жамият матбуот хизмати.
“Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқаруви раиси Хитой давлатига ташрифи доирасида Гансу провинсияси Савдо департаменти раҳбари билан музокаралар бўлиб ўтди.
© АО "Узтемирйулконтейнер" АО "Узтемирйулконтейнер" укрепляет логистическое сотрудничество с провинцией Ганьсу: в Ланьчжоу открыт пункт консолидации грузов
АО "Узтемирйулконтейнер" укрепляет логистическое сотрудничество с провинцией Ганьсу: в Ланьчжоу открыт пункт консолидации грузов
© АО "Узтемирйулконтейнер"
“Ҳамкорлик алоқаларини янада кенгайтириш мақсадида “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ Хитойнинг бир қатор логистика компаниялари билан ҳамкорлик тўғрисида англашув меморандумларини имзолади”, — дейилади хабарда.
Учрашувда томонлар давлатлараро темирйўл ташувлари ҳажмини ошириш, транзит салоҳиятини мустаҳкамлаш ҳамда Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон йўналиши бўйича юк оқимини жалб этиш борасидаги қўшма саъй-ҳаракатларни муҳокама қилишди.
Логистика ва савдо бўйича Халқаро форумнинг навбатдаги сессияси доирасида “Ўзтемирйўлконтейнер”нинг Gansu International Logistics Group билан биргаликда Ланчжоу эркин иқтисодий зонаси ҳудудида юкларни консолидация қилиш пунктининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
© АО "Узтемирйулконтейнер" АО "Узтемирйулконтейнер" укрепляет логистическое сотрудничество с провинцией Ганьсу: в Ланьчжоу открыт пункт консолидации грузов
АО "Узтемирйулконтейнер" укрепляет логистическое сотрудничество с провинцией Ганьсу: в Ланьчжоу открыт пункт консолидации грузов
© АО "Узтемирйулконтейнер"
Мазкур йиғиш пункти “Ўзтемирйўлконтейнер” мижозларининг юкларини консолидация қилиш (бирлаштириш) мақсадида ташкил этилди.