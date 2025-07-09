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https://sputniknews.uz/20250709/ozbekiston-xitoy-logistika-kompaniya-hamkorlik-50425143.html
Ўзбекистон Хитойнинг бир қатор логистика компаниялари билан ҳамкорлик бошлади
Ўзбекистон Хитойнинг бир қатор логистика компаниялари билан ҳамкорлик бошлади
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Ланчжоу шаҳрида юкларни консолидация қилиш пункти ташкил этилди. 09.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-09T17:13+0500
2025-07-09T17:13+0500
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ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ Хитойнинг бир қатор логистика компаниялари билан ҳамкорлик тўғрисида англашув меморандумларини имзолади, дея хабар берди жамият матбуот хизмати.“Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқаруви раиси Хитой давлатига ташрифи доирасида Гансу провинсияси Савдо департаменти раҳбари билан музокаралар бўлиб ўтди.Учрашувда томонлар давлатлараро темирйўл ташувлари ҳажмини ошириш, транзит салоҳиятини мустаҳкамлаш ҳамда Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон йўналиши бўйича юк оқимини жалб этиш борасидаги қўшма саъй-ҳаракатларни муҳокама қилишди.Логистика ва савдо бўйича Халқаро форумнинг навбатдаги сессияси доирасида “Ўзтемирйўлконтейнер”нинг Gansu International Logistics Group билан биргаликда Ланчжоу эркин иқтисодий зонаси ҳудудида юкларни консолидация қилиш пунктининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.Мазкур йиғиш пункти “Ўзтемирйўлконтейнер” мижозларининг юкларини консолидация қилиш (бирлаштириш) мақсадида ташкил этилди.
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жамият, ўзбекистон, хитой, темир йўл, юк
жамият, ўзбекистон, хитой, темир йўл, юк

Ўзбекистон Хитойнинг бир қатор логистика компаниялари билан ҳамкорлик бошлади

17:13 09.07.2025
© Depositphotos / Ryzhov Флаги Узбекистана и Китая на деловой выставке
Флаги Узбекистана и Китая на деловой выставке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2025
© Depositphotos / Ryzhov
Oбуна бўлиш
Ланчжоу шаҳрида юкларни консолидация қилиш пункти ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ Хитойнинг бир қатор логистика компаниялари билан ҳамкорлик тўғрисида англашув меморандумларини имзолади, дея хабар берди жамият матбуот хизмати.
“Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқаруви раиси Хитой давлатига ташрифи доирасида Гансу провинсияси Савдо департаменти раҳбари билан музокаралар бўлиб ўтди.
© АО "Узтемирйулконтейнер" АО "Узтемирйулконтейнер" укрепляет логистическое сотрудничество с провинцией Ганьсу: в Ланьчжоу открыт пункт консолидации грузов
АО Узтемирйулконтейнер укрепляет логистическое сотрудничество с провинцией Ганьсу: в Ланьчжоу открыт пункт консолидации грузов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2025
АО "Узтемирйулконтейнер" укрепляет логистическое сотрудничество с провинцией Ганьсу: в Ланьчжоу открыт пункт консолидации грузов
© АО "Узтемирйулконтейнер"
“Ҳамкорлик алоқаларини янада кенгайтириш мақсадида “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ Хитойнинг бир қатор логистика компаниялари билан ҳамкорлик тўғрисида англашув меморандумларини имзолади”, — дейилади хабарда.
Учрашувда томонлар давлатлараро темирйўл ташувлари ҳажмини ошириш, транзит салоҳиятини мустаҳкамлаш ҳамда Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон йўналиши бўйича юк оқимини жалб этиш борасидаги қўшма саъй-ҳаракатларни муҳокама қилишди.
Логистика ва савдо бўйича Халқаро форумнинг навбатдаги сессияси доирасида “Ўзтемирйўлконтейнер”нинг Gansu International Logistics Group билан биргаликда Ланчжоу эркин иқтисодий зонаси ҳудудида юкларни консолидация қилиш пунктининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
© АО "Узтемирйулконтейнер" АО "Узтемирйулконтейнер" укрепляет логистическое сотрудничество с провинцией Ганьсу: в Ланьчжоу открыт пункт консолидации грузов
АО Узтемирйулконтейнер укрепляет логистическое сотрудничество с провинцией Ганьсу: в Ланьчжоу открыт пункт консолидации грузов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2025
АО "Узтемирйулконтейнер" укрепляет логистическое сотрудничество с провинцией Ганьсу: в Ланьчжоу открыт пункт консолидации грузов
© АО "Узтемирйулконтейнер"
Мазкур йиғиш пункти “Ўзтемирйўлконтейнер” мижозларининг юкларини консолидация қилиш (бирлаштириш) мақсадида ташкил этилди.
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