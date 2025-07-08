Ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилар Екатеринбургдаги “Иннопром”да музокаралар ўтказди
© Ассоциация "Узчармсаноат"На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
© Ассоциация "Узчармсаноат"
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Россия ва Қозоғистоннинг қатор компаниялари Ўзбекистон билан ҳамкорлик қилмоқчи.
TOШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик ишбилармонлар Россиянинг Екатеринбург шаҳрида бўлиб ўтаётган Иннопром–2025 халқаро кўргазмасида қатор музокаралар ўтказишди, дея хабар берди Ўзчармсаноат” уюшмаси.
“Made in Uzbekistan” миллий стенди билан иштирок этаётган ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилар нафақат ўз маҳсулотларини намойиш этмоқда, балки аниқ музокаралар, секторлараро ҳамкорлик ва келажак режалари билан қатнашмоқда.
“Бу оддий иштирок эмас. Бу – саноат орқали мамлакат қиёфасини намойиш қилиш, маҳсулот орқали дипломатия олиб бориш, музокаралар орқали янги бозорларга кириш деганидир”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, кўргазмадаги музокараларнинг дастлабки кунидаёқ ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчиларнинг стенди атрофида Россия ва Қозоғистондан келган мутахассислар, компания эгалари ва дистрибюторлар йиғилди. Улар орасида – KLMZ – TOO “Maker” компанияси вакиллари ҳам бор.
“Қозоғистондаги кончилик саноати учун маҳсус кийим ва пойабзал ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи бу ташкилот Ўзбекистон маҳсулотларига жиддий қизиқиш билдирди. Музокараларда кончилар учун ҳимоявий қатлам билан қопланган, паст ҳарорат ва чангга чидамли материаллар муҳокама қилинди. Ўзбекистон маҳсулотларида нафақат нарх, балки сифат ҳам бор”, деди компания вакиллари”, — дея қайд этилган хабарда.
© Ассоциация "Узчармсаноат"На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
© Ассоциация "Узчармсаноат"
Шунингдек, Россиянинг “Teplofor” ва “Zavod GRI” корхоналари билан оғир саноат учун замонавий, юқори технологик текстил асосидаги иссиқлик сақловчи кийимлар ва оғир иш шароитларига мўлжалланган пойабзаллар ишлаб чиқариш бўйича техник ҳамкорлик масалалари кўриб чиқилди.
Бу маҳсулотлар кўмир, нефт, газ ва тоғ-кон саноатида ишлатилади – айни дамда бутун Евросиё бозорида уларга талаб юқори.
© Ассоциация "Узчармсаноат"На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
© Ассоциация "Узчармсаноат"
Шунингдек, россиялик таниқли дизайнер билан ўтказилган учрашувда қоракўл хомашёси асосида махсус коллекция ишлаб чиқиш, Ўзбекистондан тўғридан-тўғри тайёр маҳсулот экспорт қилиш ва брендлаштирилган лойиҳаларни биргаликда йўлга қўйиш масалалари муҳокама қилинди.
Замонавий саноат нафақат оғир техника ёки автоматлаштирилган тизимлар билан чекланади. Бугунги бозорда спорт кийимлари, жамоа формаси, корпоратив бренд кийимлари ҳам катта секторни эгаллайди. Россиянинг EVRAZEN компанияси билан ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилар спорт клублари, хусусий фирмалар ва мактаблар учун форма тикиш бўйича ҳамкорликни муҳокама қилишди. Компания вакилларининг айтишича, Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган спорт маҳсулотлари сифатли, нархи эса муқобилларига қараганда анча мақбул.
© Ассоциация "Узчармсаноат"На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
© Ассоциация "Узчармсаноат"
Спорт велосипедларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган Dautov Bros бренди билан музокаралар ҳам ўтказилди. Айтилишича, компания ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилардан кийим-кечак, сумка ва аксессуарларга аутсорсинг шартлари асосида буюртма беришдан манфаатдор.