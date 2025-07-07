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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250707/ozbekiston-besh-oy-limon-eoii-eksport-50392244.html
Ўзбекистон энг кўп лимонни ЕОИИнинг қайси давлатларига экспорт қилди — инфографика
Ўзбекистон энг кўп лимонни ЕОИИнинг қайси давлатларига экспорт қилди — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-май ойларида хорижга қиймати 2,8 млн долларга тенг бўлган 1 740 тонна лимон экспорт қилган. Қайд этилишича, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 77 тоннага ёки 4,6% га ошган.
2025-07-07T19:00+0500
2025-07-07T19:00+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
ўзбекистон
лимон
экспорт
еоии
миллий статистика қўмитаси
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Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-май ойларида хорижга қиймати 2,8 млн долларга тенг бўлган 1 740 тонна лимон экспорт қилган. Қайд этилишича, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 77 тоннага ёки 4,6% га ошган.Ўзбекистон энг кўп лимон экспорт қилган давлатлар:
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ўзбекистон январь-май лимон экспорт
ўзбекистон январь-май лимон экспорт

Ўзбекистон энг кўп лимонни ЕОИИнинг қайси давлатларига экспорт қилди — инфографика

19:00 07.07.2025
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Миллий статистика қўмитаси маълум қилишича, Ўзбекистон 5 ойда 2,8 млн долларлик лимон экспорт қилган.
Ўзбекистон лимон етказиб берадиган ЕОИИ давлатлари топ-3 - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон лимон етказиб берадиган ЕОИИ давлатлари топ-3 - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-май ойларида хорижга қиймати 2,8 млн долларга тенг бўлган 1 740 тонна лимон экспорт қилган. Қайд этилишича, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 77 тоннага ёки 4,6% га ошган.
Ўзбекистон энг кўп лимон экспорт қилган давлатлар:
Россия – 1 051 тонна;
Қозоғистон – 603 тонна;
Қирғизистон – 81 тонна;
Бошқа давлатлар – 5 тонна.
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