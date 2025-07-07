https://sputniknews.uz/20250707/ozbekiston-besh-oy-limon-eoii-eksport-50392244.html
Ўзбекистон энг кўп лимонни ЕОИИнинг қайси давлатларига экспорт қилди — инфографика
Ўзбекистон энг кўп лимонни ЕОИИнинг қайси давлатларига экспорт қилди — инфографика
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Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-май ойларида хорижга қиймати 2,8 млн долларга тенг бўлган 1 740 тонна лимон экспорт қилган. Қайд этилишича, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 77 тоннага ёки 4,6% га ошган.
2025-07-07T19:00+0500
2025-07-07T19:00+0500
2025-07-07T19:00+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
ўзбекистон
лимон
экспорт
еоии
миллий статистика қўмитаси
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Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-май ойларида хорижга қиймати 2,8 млн долларга тенг бўлган 1 740 тонна лимон экспорт қилган. Қайд этилишича, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 77 тоннага ёки 4,6% га ошган.Ўзбекистон энг кўп лимон экспорт қилган давлатлар:
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ўзбекистон январь-май лимон экспорт
ўзбекистон январь-май лимон экспорт
Ўзбекистон энг кўп лимонни ЕОИИнинг қайси давлатларига экспорт қилди — инфографика
Миллий статистика қўмитаси маълум қилишича, Ўзбекистон 5 ойда 2,8 млн долларлик лимон экспорт қилган.
Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-май ойларида хорижга қиймати 2,8 млн долларга тенг бўлган 1 740 тонна лимон экспорт қилган. Қайд этилишича, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 77 тоннага ёки 4,6% га ошган.
Ўзбекистон энг кўп лимон экспорт қилган давлатлар:
Бошқа давлатлар – 5 тонна.