https://sputniknews.uz/20250706/ozbekiston-dzyudo-chexiya-turnir-natijalar-50372422.html
Ўзбекистонлик дзюдочиларнинг Чехияда ўтказилаётган турнирдаги натижалари маълум бўлди
Ўзбекистонлик дзюдочиларнинг Чехияда ўтказилаётган турнирдаги натижалари маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Камол Муродов бош мураббийлигидаги дзюдочилар 2 та олтин, 2 та бронза медалини қўлга киритишди. 06.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-06T15:08+0500
2025-07-06T15:08+0500
2025-07-06T15:08+0500
спорт
ўзбекистон
чехия
дзюдо
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/06/50371754_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f3655aee08b78cb2c943da333d11540b.jpg
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик ёш дзюдочилар Чехиядаги турнирда етакчилик қилишмоқда, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.Прагада дзюдо бўйича ёшлар ўртасида "Prague Junior European Cup 2025" мусобақаси бўлиб ўтмоқда.Дунёнинг 4 қитъаси 32 давлатидан жами 428 нафар дзюдочи қатнашаётган турнирнинг биринчи кунги баҳслари Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси учун омадли келди.Камол Муродов бош мураббийлигидаги дзюдочилар 2 та олтин, 2 та бронза медалини қўлга киритишди.Ғолиблар:
https://sputniknews.uz/20250705/ozbekiston-osmir-dzyudochilar-qozogiston-50361928.html
ўзбекистон
чехия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/06/50371754_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0dda1c6a3fcf945b941cd81c70ed3d71.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, ўзбекистон, чехия, дзюдо, мусобақа
спорт, ўзбекистон, чехия, дзюдо, мусобақа
Ўзбекистонлик дзюдочиларнинг Чехияда ўтказилаётган турнирдаги натижалари маълум бўлди
Камол Муродов бош мураббийлигидаги дзюдочилар 2 та олтин, 2 та бронза медалини қўлга киритишди.
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Ўзбекистонлик ёш дзюдочилар Чехиядаги турнирда етакчилик қилишмоқда, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Прагада дзюдо бўйича ёшлар ўртасида "Prague Junior European Cup 2025" мусобақаси бўлиб ўтмоқда.
Дунёнинг 4 қитъаси 32 давлатидан жами 428 нафар дзюдочи қатнашаётган турнирнинг биринчи кунги баҳслари Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси учун омадли келди.
Камол Муродов бош мураббийлигидаги дзюдочилар 2 та олтин, 2 та бронза медалини қўлга киритишди.
“Ушбу натижа билан ҳамюртларимиз биринчи кундан сўнг умумжамоа ҳисобида биринчи ўринда кетишмоқда”, — дейилади хабарда.
Олтин медаллар: -66 кг: Дишодбек Ҳамроев,+78 кг: Умида Ниғматова;
Бронза медаллар: -60 кг: Самариддин Қўчқоров, -63 кг: Сарвиноз Ҳусанова.