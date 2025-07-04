https://sputniknews.uz/20250704/xorij-ozbekiston-iqtisodiyot-50356248.html
Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда?
Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитасига кўра, республикада чет эл инвестицияси иштирокидаги 16,4 мингтадан ортиқ корхона фаолият юритмоқда.
2025-07-04T19:30+0500
2025-07-04T19:30+0500
2025-07-04T19:30+0500
инфографика
ўзбекистон
корхона
инвестиция
хориж давлатлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/04/50355760_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e64b4caf709c0502244b2c2f7ffdb227.png
Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар соҳалар кесимида қуйидагича тақсимланган:Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/04/50355760_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_695db0b1075d4fbb94c03891cf82addf.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
хорижликлар ўзбекистон иқтисодиёт
хорижликлар ўзбекистон иқтисодиёт
Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда?
Миллий статистика қўмитасига кўра, республикада чет эл инвестицияси иштирокидаги 16,4 мингтадан ортиқ корхона фаолият юритмоқда.
Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар соҳалар кесимида қуйидагича тақсимланган:
ахборот ва алоқа – 1182 та;
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар – 681 та;
ташиш ва сақлаш – 535 та;
қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги – 411 та;
бошқа соҳаларда – 2 832 та.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.