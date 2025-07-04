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https://sputniknews.uz/20250704/xorij-ozbekiston-iqtisodiyot-50356248.html
Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда?
Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитасига кўра, республикада чет эл инвестицияси иштирокидаги 16,4 мингтадан ортиқ корхона фаолият юритмоқда.
2025-07-04T19:30+0500
2025-07-04T19:30+0500
инфографика
ўзбекистон
корхона
инвестиция
хориж давлатлар
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Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар соҳалар кесимида қуйидагича тақсимланган:Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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хорижликлар ўзбекистон иқтисодиёт
хорижликлар ўзбекистон иқтисодиёт

Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда?

19:30 04.07.2025
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Миллий статистика қўмитасига кўра, республикада чет эл инвестицияси иштирокидаги 16,4 мингтадан ортиқ корхона фаолият юритмоқда.
Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда? - Sputnik Ўзбекистон
Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда? - Sputnik Ўзбекистон
Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар соҳалар кесимида қуйидагича тақсимланган:
савдо – 5 932 та;
саноат – 3 413 та;
қурилиш – 1 221 та;
ахборот ва алоқа – 1182 та;
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар – 681 та;
ташиш ва сақлаш – 535 та;
қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги – 411 та;
бошқа соҳаларда – 2 832 та.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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