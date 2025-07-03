Ҳужжатлар, боғ ва янги элчихона: Мирзиёевнинг Озарбайжонга ташрифи қандай ўтмоқда?
09:18 03.07.2025 (янгиланди: 10:28 03.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Озарбайжонга давлат ташрифининг биринчи кунида қатор тадбирлар бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Бокуда бўлиб ўтган музокаралар якунида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Озарбайжон президенти Илҳом Алиев Олий давлатлараро кенгашнинг иккинчи йиғилиши қарорини қабул қилишди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо итогам состоявшихся в городе Баку переговоров Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета.
По итогам состоявшихся в городе Баку переговоров Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбарлари ҳузурида қатор икки томонлама ҳужжатлар алмашилди:
Иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартномани 2025-2029 йилларда амалга ошириш бўйича "йўл харитаси";
Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида ҳукуматлараро битим;
Фан, касб-ҳунар ва олий таълим соҳаларида ҳамкорлик тўғрисида ҳукуматлараро битим;
2025-2026 йилларга мўлжалланган саноат кооперацияси дастури;
2030 йилга қадар товар айирбошлашни 1 миллиард долларга етказиш дастури;
2025-2027 йилларда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат таъминоти соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш бўйича амалий ҳаракатлар режаси;
2025-2027 йилларда ижтимоий ҳимоя соҳасида ҳамкорлик бўйича чора-тадбирлар режаси;
Кемачилик ва кемасозлик соҳасида ҳамкорлик тўғрисида баённома;
Тошкент вилояти ва Сумгаит шаҳри, Навоий ва Габала шаҳарлари ўртасида биродарлик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги келишувлар.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шунингдек, Бокуда "Ўзбекистон" боғига тамал тоши қўйишга бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди.
Янги боғ пойтахтнинг нуфузли ва жадал ривожланаётган "Оқ шаҳар" мавзесидан ўрин олди. Лойиҳага кўра, 4,5 гектар майдонда Ўзбекистоннинг бой маданияти ва анъаналарини намойиш этадиган улкан мажмуа барпо этилади.
Маросимда икки давлат раҳбарлари биргаликда боғ пойдеворига рамзий капсула қўйиб, ушбу муҳим лойиҳа қурилишини бошлаб беришди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президентлар Ўзбекистоннинг Боку шаҳридаги элчихонаси янги биносининг очилиш маросимида ҳам иштирок этишди.
Элчихона заллари Ўзбекистон ҳудудлари номи билан аталган. Президент халқлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамжиҳатлик рамзи сифатида заллардан бирига Қорабоғ номини беришни таклиф этди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев Илҳом Алиев ҳамроҳлигида "Sea Breeze" дам олиш мажмуаси фаолияти билан танишди.
Ташриф чоғида Каспий денгизининг ғарбий соҳилидаги ушбу йирик халқаро сайёҳлик маркази фаолияти ҳақида тақдимот ўтказилди.
Лойиҳа замонавий "Каспий ривьераси"га айланган. Курорт қарийб 500 гектар майдонни эгаллаган. Бу ерда 6,5 километрлик пляж зонаси, 150 гектар майдонда яшил ҳудудлар ва дам олиш объектлари мавжуд бўлиб, 700 мингга яқин дарахт ва буталар экилган.