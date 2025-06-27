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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250627/rossiya-harbiylari-xarkov-novaya-kruglyakovka-50214655.html
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятида Новая Кругляковкани озод қилди
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятида Новая Кругляковкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Новая Кругляковка аҳоли пункти озод қилинди
2025-06-27T16:38+0500
2025-06-27T16:39+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Новая Кругляковкани назоратга олди, деб хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги.Вазирлик 22 июнь куни Петровскийнинг озод қилинганини эълон қилганди.Бир ҳафта давомида “Ғарб” жангчилари душманнинг саккизта бригадаси ва иккита чегара отрядига ҳужум қилди.Киевнинг йўқотишлари:Шу вақт ичида Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналарига, Украина Қуролли кучларини таъминловчи ёқилғи-энергетика объектларига, душманнинг ҳарбий инфратузилмасига, армия ва ёлланма аскарларни вақтинча жойлаштириш пунктларига ҳам олтита гуруҳли зарбалар берди.
https://sputniknews.uz/20250621/rossiya-harbiylari-dxr-zaporoje-50081657.html
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россия ҳарбийлари харьков вилояти новая кругляковка
россия ҳарбийлари харьков вилояти новая кругляковка

Россия ҳарбийлари Харьков вилоятида Новая Кругляковкани озод қилди

16:38 27.06.2025 (янгиланди: 16:39 27.06.2025)
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости
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“Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Новая Кругляковка аҳоли пункти озод қилинди
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Новая Кругляковкани назоратга олди, деб хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги.
“Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Новая Кругляковка ва Петровское аҳоли пунктлари озод қилинди”, — дейилади вазирликнинг ҳафталик ҳисоботида.
Вазирлик 22 июнь куни Петровскийнинг озод қилинганини эълон қилганди.
Бир ҳафта давомида “Ғарб” жангчилари душманнинг саккизта бригадаси ва иккита чегара отрядига ҳужум қилди.
Киевнинг йўқотишлари:
1410 дан ортиқ ҳарбий хизматчилар;
иккита танк;
саккизта зирҳли жанговар машиналар;
68 та автомобиль;
саккизта дала артиллерия қуроли;
17 та радиоэлектрон уруш станциялари;
26 та ўқ-дорилар омбори.
Шу вақт ичида Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналарига, Украина Қуролли кучларини таъминловчи ёқилғи-энергетика объектларига, душманнинг ҳарбий инфратузилмасига, армия ва ёлланма аскарларни вақтинча жойлаштириш пунктларига ҳам олтита гуруҳли зарбалар берди.
Российские военные. Архивное фото. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
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