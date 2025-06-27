https://sputniknews.uz/20250627/rossiya-harbiylari-xarkov-novaya-kruglyakovka-50214655.html
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятида Новая Кругляковкани озод қилди
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятида Новая Кругляковкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Новая Кругляковка аҳоли пункти озод қилинди
2025-06-27T16:38+0500
2025-06-27T16:38+0500
2025-06-27T16:39+0500
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ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Новая Кругляковкани назоратга олди, деб хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги.Вазирлик 22 июнь куни Петровскийнинг озод қилинганини эълон қилганди.Бир ҳафта давомида “Ғарб” жангчилари душманнинг саккизта бригадаси ва иккита чегара отрядига ҳужум қилди.Киевнинг йўқотишлари:Шу вақт ичида Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналарига, Украина Қуролли кучларини таъминловчи ёқилғи-энергетика объектларига, душманнинг ҳарбий инфратузилмасига, армия ва ёлланма аскарларни вақтинча жойлаштириш пунктларига ҳам олтита гуруҳли зарбалар берди.
https://sputniknews.uz/20250621/rossiya-harbiylari-dxr-zaporoje-50081657.html
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россия ҳарбийлари харьков вилояти новая кругляковка
россия ҳарбийлари харьков вилояти новая кругляковка
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятида Новая Кругляковкани озод қилди
16:38 27.06.2025 (янгиланди: 16:39 27.06.2025)
“Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Новая Кругляковка аҳоли пункти озод қилинди
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Новая Кругляковкани назоратга олди, деб хабар берди
мамлакат Мудофаа вазирлиги.
“Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Новая Кругляковка ва Петровское аҳоли пунктлари озод қилинди”, — дейилади вазирликнинг ҳафталик ҳисоботида.
Вазирлик 22 июнь куни Петровскийнинг озод қилинганини эълон қилганди.
Бир ҳафта давомида “Ғарб” жангчилари душманнинг саккизта бригадаси ва иккита чегара отрядига ҳужум қилди.
1410 дан ортиқ ҳарбий хизматчилар;
саккизта зирҳли жанговар машиналар;
саккизта дала артиллерия қуроли;
17 та радиоэлектрон уруш станциялари;
Шу вақт ичида Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналарига, Украина Қуролли кучларини таъминловчи ёқилғи-энергетика объектларига, душманнинг ҳарбий инфратузилмасига, армия ва ёлланма аскарларни вақтинча жойлаштириш пунктларига ҳам олтита гуруҳли зарбалар берди.