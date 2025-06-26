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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250626/mirziyoev-oliy-evroosiyo-iqtisodiy-kengash-50182292.html
Мирзиёев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этади
Мирзиёев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Беларусь президенти Александр Лукашенконинг таклифига биноан 26-27 июнь кунлари амалий ташриф билан Минск шаҳрида бўлади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
2025-06-26T12:06+0500
2025-06-26T12:17+0500
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ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Беларусь президенти Александр Лукашенконинг таклифига биноан 26-27 июнь кунлари амалий ташриф билан Минск шаҳрида бўлади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Саммит кун тартибидан ташкилот доирасидаги кўп томонлама ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари ўрин олган. Амалий ҳамкорликнинг устувор йўналишлари кўриб чиқилади.
https://sputniknews.uz/20250623/vladimir-putin-belarus-eoii-sammit-50107000.html
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шавкат мирзиёев беларусь президенти александр лукашенко минск
шавкат мирзиёев беларусь президенти александр лукашенко минск

Мирзиёев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этади

12:06 26.06.2025 (янгиланди: 12:17 26.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев Минск шаҳрига таклиф этди.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Беларусь президенти Александр Лукашенконинг таклифига биноан 26-27 июнь кунлари амалий ташриф билан Минск шаҳрида бўлади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.

"Мамлакатимиз етакчиси Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг навбатдаги йиғилишида кузатувчи давлат раҳбари мақомида иштирок этади", — дейилади хабарда.

Саммит кун тартибидан ташкилот доирасидаги кўп томонлама ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари ўрин олган. Амалий ҳамкорликнинг устувор йўналишлари кўриб чиқилади.
Президент РФ В. Путин провел встречу с главами правительств, участвующих в заседаниях ЕМПС и совета глав правительств СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2025
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Владимир Путин Беларусда бўлиб ўтадиган ЕОИИ саммитида иштирок этади
23 Июн, 10:05
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