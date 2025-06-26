https://sputniknews.uz/20250626/mirziyoev-oliy-evroosiyo-iqtisodiy-kengash-50182292.html
Мирзиёев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этади
Мирзиёев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Беларусь президенти Александр Лукашенконинг таклифига биноан 26-27 июнь кунлари амалий ташриф билан Минск шаҳрида бўлади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
2025-06-26T12:06+0500
2025-06-26T12:06+0500
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ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Беларусь президенти Александр Лукашенконинг таклифига биноан 26-27 июнь кунлари амалий ташриф билан Минск шаҳрида бўлади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Саммит кун тартибидан ташкилот доирасидаги кўп томонлама ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари ўрин олган. Амалий ҳамкорликнинг устувор йўналишлари кўриб чиқилади.
https://sputniknews.uz/20250623/vladimir-putin-belarus-eoii-sammit-50107000.html
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шавкат мирзиёев беларусь президенти александр лукашенко минск
Мирзиёев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этади
12:06 26.06.2025 (янгиланди: 12:17 26.06.2025)
Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев Минск шаҳрига таклиф этди.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Беларусь президенти Александр Лукашенконинг таклифига биноан 26-27 июнь кунлари амалий ташриф билан Минск шаҳрида бўлади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
"Мамлакатимиз етакчиси Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг навбатдаги йиғилишида кузатувчи давлат раҳбари мақомида иштирок этади", — дейилади хабарда.
Саммит кун тартибидан ташкилот доирасидаги кўп томонлама ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари ўрин олган. Амалий ҳамкорликнинг устувор йўналишлари кўриб чиқилади.