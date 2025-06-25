https://sputniknews.uz/20250625/rossiya-segodnya-media-guruh-galina-kojina-50168158.html
"Россия сегодня" медиа гуруҳи бош директорининг биринчи ўринбосари вафот этди
"Россия сегодня" медиа гуруҳи бош директорининг биринчи ўринбосари вафот этди
Sputnik Ўзбекистон
"Россия сегодня" медиа гуруҳи бош директорининг биринчи ўринбосари Галина Кожина вафот этди.
2025-06-25T15:18+0500
2025-06-25T15:18+0500
2025-06-25T15:18+0500
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TOШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Оғир ва узоқ давом этган касалликдан сўнг бугун "Россия сегодня" медиа гуруҳи бош директорининг биринчи ўринбосари Галина Кожина вафот этди. Галина Ивановна 1987 йилда "Новости" матбуот агентлигига ишга келган ва Россиянинг етакчи халқаро медиа гуруҳи бош директорининг биринчи ўринбосари лавозимигача бўлган йўлни босиб ўтди. Галина Ивановна молия-иқтисодиёт бўлинмаларининг иш услубларини доимий равишда такомиллаштириш, Агентлик фаолияти самарадорлигини ошириш ва молиявий бизнес жараёнларини такомиллаштиришга катта эътибор қаратган.У "Россия сегодня"нинг молиявий ва иқтисодий вазифаларини муваффақиятли ҳал қилиш, халқаро майдонда Россиянинг ижобий қиёфасини мустаҳкамлашга қаратилган ахборот лойиҳалари ва акцияларини амалга оширишга катта ҳисса қўшди.Касбий фаолиятидаги хизматлари учун Кожина "Шон-шараф" ордени, II даражали "Ватан олдидаги хизматлари учун" ордени медали, Россия Президентининг фахрий ёрлиғи билан тақдирланган.
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"россия сегодня" медиа гуруҳи бош директорининг биринчи ўринбосари галина кожина
"россия сегодня" медиа гуруҳи бош директорининг биринчи ўринбосари галина кожина
"Россия сегодня" медиа гуруҳи бош директорининг биринчи ўринбосари вафот этди
Галина Кожина узоқ давом этган касалликдан сўнг вафот этди.
TOШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Оғир ва узоқ давом этган касалликдан сўнг бугун "Россия сегодня" медиа гуруҳи бош директорининг биринчи ўринбосари Галина Кожина вафот этди.
Галина Ивановна 1987 йилда "Новости" матбуот агентлигига ишга келган ва Россиянинг етакчи халқаро медиа гуруҳи бош директорининг биринчи ўринбосари лавозимигача бўлган йўлни босиб ўтди.
Галина Ивановна молия-иқтисодиёт бўлинмаларининг иш услубларини доимий равишда такомиллаштириш, Агентлик фаолияти самарадорлигини ошириш ва молиявий бизнес жараёнларини такомиллаштиришга катта эътибор қаратган.
У "Россия сегодня"нинг молиявий ва иқтисодий вазифаларини муваффақиятли ҳал қилиш, халқаро майдонда Россиянинг ижобий қиёфасини мустаҳкамлашга қаратилган ахборот лойиҳалари ва акцияларини амалга оширишга катта ҳисса қўшди.
Касбий фаолиятидаги хизматлари учун Кожина "Шон-шараф" ордени, II даражали "Ватан олдидаги хизматлари учун" ордени медали, Россия Президентининг фахрий ёрлиғи билан тақдирланган.