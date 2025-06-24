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Спорт курашлари: ўзбекистонлик спортчилар Осиё чемпионатини 7 та медаль билан бошлашди
Спорт курашлари: ўзбекистонлик спортчилар Осиё чемпионатини 7 та медаль билан бошлашди
Sputnik Ўзбекистон
Ветнамда ўтаётган спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатида U17 ёш тоифасидаги беллашувларга навбат берилди. Ушбу ёш тоифасидаги баҳслар ҳам юнон-рум кураши усталарининг чиқиши билан бошланди.
2025-06-24T14:33+0500
2025-06-24T14:33+0500
спорт
ўзбекистон
вьетнам
спорт курашлари
юнон-рум кураши
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ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатини 7 та медаль билан бошлади, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.Вьетнамда ўтаётган спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатида U17 ёш тоифасидаги беллашувларга навбат берилди. Ушбу ёш тоифасидаги баҳслар ҳам юнон-рум кураши усталарининг чиқиши билан бошланди.Дастлабки кунда Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 1 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медалига сазовор бўлишди.Ғолиблар:
ўзбекистон
вьетнам
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ветнам спорт курашлари бўйича осиё чемпионатида u17 ёш тоифаси юнон-рум кураши
ветнам спорт курашлари бўйича осиё чемпионатида u17 ёш тоифаси юнон-рум кураши

Спорт курашлари: ўзбекистонлик спортчилар Осиё чемпионатини 7 та медаль билан бошлашди

14:33 24.06.2025
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2025
© United World Wrestling
Oбуна бўлиш
Дастлабки кунда Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 1 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медалига сазовор бўлишди.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатини 7 та медаль билан бошлади, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Вьетнамда ўтаётган спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатида U17 ёш тоифасидаги беллашувларга навбат берилди. Ушбу ёш тоифасидаги баҳслар ҳам юнон-рум кураши усталарининг чиқиши билан бошланди.
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2025
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
© United World Wrestling
Дастлабки кунда Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 1 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медалига сазовор бўлишди.
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2025
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
© United World Wrestling
Ғолиблар:
Олтин медаль: -92 кг: Фахрикамол Комилжонов;
Кумуш медаль: -45 кг: Фарид Каромов, -55 кг: Садриддин Тўлқинбоев;
Бронза медаль: -48 кг: Бунёд Ҳасанов, -51 кг: Отабек Турсунов, -60 кг: Ҳумоюн Эркинов, -110 кг: Абдуборий Козимжонов.
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