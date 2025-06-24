Спорт курашлари: ўзбекистонлик спортчилар Осиё чемпионатини 7 та медаль билан бошлашди
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
© United World Wrestling
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Дастлабки кунда Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 1 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медалига сазовор бўлишди.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатини 7 та медаль билан бошлади, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Вьетнамда ўтаётган спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатида U17 ёш тоифасидаги беллашувларга навбат берилди. Ушбу ёш тоифасидаги баҳслар ҳам юнон-рум кураши усталарининг чиқиши билан бошланди.
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
© United World Wrestling
Дастлабки кунда Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 1 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медалига сазовор бўлишди.
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
© United World Wrestling
Ғолиблар:
Олтин медаль: -92 кг: Фахрикамол Комилжонов;
Кумуш медаль: -45 кг: Фарид Каромов, -55 кг: Садриддин Тўлқинбоев;
Бронза медаль: -48 кг: Бунёд Ҳасанов, -51 кг: Отабек Турсунов, -60 кг: Ҳумоюн Эркинов, -110 кг: Абдуборий Козимжонов.