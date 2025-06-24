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https://sputniknews.uz/20250624/shavkat-mirziyoev-moguliston-davlat-tashrif-50138788.html
Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Мўғулистонда кутиб олинди — фото
Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Мўғулистонда кутиб олинди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга Мўғулистонга етиб борди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
2025-06-24T15:01+0500
2025-06-24T15:19+0500
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шавкат мирзиёев
зироатхон мирзиёева
мўғулистон
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ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга Мўғулистонга етиб борди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Давлат раҳбарини Мўғулистон ташқи ишлар вазири Батмунх Батцэцэг ва бошқа расмий шахслар кутиб олди. Икки мамлакат байроқлари билан безатилган "Буянт-Ухаа" аэропортида олий мартабали меҳмонлар шарафига фахрий қоровул саф тортди.Ташриф дастурига мувофиқ, бугун олий даражадаги Ўзбекистон-Мўғулистон музокаралари бўлиб ўтади.Маълумот учун, ташриф Мўғулистон президенти Ухнаагийн Хурэлсухнинг таклифига биноан амалга оширилади. Ташриф дастурига мувофиқ, Улан-Батор шаҳрида олий даражадаги икки томонлама учрашув ва музокаралар ўтказилиши кўзда тутилган.Ўзбекистон билан Мўғулистон ўртасидаги дўстлик ва амалий ҳамкорлик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилади. Саммит якунида келишувлар тўплами қабул қилиниши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250624/ulan-bator-toshkent-aviaparvozlar-50120875.html
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ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев зироатхон мирзиёева мўғулистон мўғулистон ташқи ишлар вазири батмунх батцэцэг "буянт-ухаа" аэропорти shavkat mirziyoyev ziroatkhan mirziyoyeva mongolian batmunh battsetseg buyant-ukhaa airport
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев зироатхон мирзиёева мўғулистон мўғулистон ташқи ишлар вазири батмунх батцэцэг "буянт-ухаа" аэропорти shavkat mirziyoyev ziroatkhan mirziyoyeva mongolian batmunh battsetseg buyant-ukhaa airport

Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Мўғулистонда кутиб олинди — фото

15:01 24.06.2025 (янгиланди: 15:19 24.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в эту страну.
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в эту страну. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон етакчиси ва биринчи хонимни Мўғулистон ташқи ишлар вазири ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга Мўғулистонга етиб борди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Давлат раҳбарини Мўғулистон ташқи ишлар вазири Батмунх Батцэцэг ва бошқа расмий шахслар кутиб олди. Икки мамлакат байроқлари билан безатилган "Буянт-Ухаа" аэропортида олий мартабали меҳмонлар шарафига фахрий қоровул саф тортди.
Ташриф дастурига мувофиқ, бугун олий даражадаги Ўзбекистон-Мўғулистон музокаралари бўлиб ўтади.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в эту страну. - Sputnik Ўзбекистон
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в эту страну. - Sputnik Ўзбекистон
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в эту страну. - Sputnik Ўзбекистон
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в эту страну. - Sputnik Ўзбекистон
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в эту страну. - Sputnik Ўзбекистон
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в эту страну. - Sputnik Ўзбекистон
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в эту страну. - Sputnik Ўзбекистон
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
Маълумот учун, ташриф Мўғулистон президенти Ухнаагийн Хурэлсухнинг таклифига биноан амалга оширилади. Ташриф дастурига мувофиқ, Улан-Батор шаҳрида олий даражадаги икки томонлама учрашув ва музокаралар ўтказилиши кўзда тутилган.
Ўзбекистон билан Мўғулистон ўртасидаги дўстлик ва амалий ҳамкорлик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилади. Саммит якунида келишувлар тўплами қабул қилиниши кутилмоқда.
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