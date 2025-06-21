https://sputniknews.uz/20250621/ozbekiston-korxona-50084764.html
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган топ-5 давлат
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг 1 июнь ҳолатига 16 405 та чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар фаолият кўрсатмоқда.
2025-06-21T19:40+0500
2025-06-21T19:40+0500
2025-06-21T19:40+0500
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Уларнинг 4 087 таси қўшма ва 12 318 таси хорижий корхоналардир.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан солиштирганда 14,3 фоизга ошган.Батафсил Sputnik Ўзбекистон инфографикасида кўринг.
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ўзбекистон корхона
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган топ-5 давлат
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг 1 июнь ҳолатига 16 405 та чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар фаолият кўрсатмоқда.
Уларнинг 4 087 таси қўшма ва 12 318 таси хорижий корхоналардир.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан солиштирганда 14,3 фоизга ошган.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида кўринг.