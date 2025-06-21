Оксана Чусовитина Жаҳон челленж кубогида кумуш медални қўлга киритди

© НОК Узбекистана В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. © НОК Узбекистана

Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари ортда қолган кун 2 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронза медалларини қўлга киритишди.