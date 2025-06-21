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https://sputniknews.uz/20250621/oksana-chusovitina-jahon-chellenj-kubogi-50073821.html
Оксана Чусовитина Жаҳон челленж кубогида кумуш медални қўлга киритди
Оксана Чусовитина Жаҳон челленж кубогида кумуш медални қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик гимнастикачи Оксана Чусовитина Жаҳон челленж кубогида кумуш медални қўлга киритди. Тошкентда спорт гимнастикаси бўйича Жаҳон челленж кубоги ўтказилмоқда. 14 мамлакатдан 60 нафар спортчи иштирок этаётган мазкур мусобақада дастлабки ғолиб ва совриндорлар аниқланди.
2025-06-21T11:10+0500
2025-06-21T11:10+0500
спорт
ўзбекистон
тошкент
гимнастика
гимнастикачи
чусовитина
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ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Ўзбекистонлик гимнастикачи Оксана Чусовитина Жаҳон челленж кубогида кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Тошкентда спорт гимнастикаси бўйича Жаҳон челленж кубоги ўтказилмоқда. 14 мамлакатдан 60 нафар спортчи иштирок этаётган мазкур мусобақада дастлабки ғолиб ва совриндорлар аниқланди.Олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:Бугун яна бир қатор йўналишларда ғолиб ва совриндорлар аниқланади.
https://sputniknews.uz/20250309/oksana-chusovitina-jahon-kubok-oltin-48310568.html
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оксана чусовитина жаҳон челленж кубоги
оксана чусовитина жаҳон челленж кубоги

Оксана Чусовитина Жаҳон челленж кубогида кумуш медални қўлга киритди

11:10 21.06.2025
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари ортда қолган кун 2 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронза медалларини қўлга киритишди.
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Ўзбекистонлик гимнастикачи Оксана Чусовитина Жаҳон челленж кубогида кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Тошкентда спорт гимнастикаси бўйича Жаҳон челленж кубоги ўтказилмоқда. 14 мамлакатдан 60 нафар спортчи иштирок этаётган мазкур мусобақада дастлабки ғолиб ва совриндорлар аниқланди.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Унга кўра, Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари ортда қолган кун 2 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронза медалларини қўлга киритишди. Хусусан, 50 ёшни қарши олган Оксана Чусовитина таяниб сакраш дастурида кумуш медаль билан тақдирланди.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Олтин медаль:
Абдулазиз Мирвалиев (эркин машқ);
Аҳрорхон Темирхонов (ҳалқа).
Кумуш медаль:
Оксана Чусовитина (таяниб сакраш);
Равшан Комилжонов (от устида машқ);
Ҳумоюн Исломов (эркин машқ).
Бронза медаль:
Шаҳинабону Юсуфова (таяниб сакраш).
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Бугун яна бир қатор йўналишларда ғолиб ва совриндорлар аниқланади.
Оксана Чусовитина перед выполнением опорного прыжка в финале соревнований среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.03.2025
Оксана Чусовитина Жаҳон кубогида олтин медалга эга чиқди
9 Март, 10:00
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