Оксана Чусовитина Жаҳон челленж кубогида кумуш медални қўлга киритди
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
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Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари ортда қолган кун 2 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронза медалларини қўлга киритишди.
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Ўзбекистонлик гимнастикачи Оксана Чусовитина Жаҳон челленж кубогида кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Тошкентда спорт гимнастикаси бўйича Жаҳон челленж кубоги ўтказилмоқда. 14 мамлакатдан 60 нафар спортчи иштирок этаётган мазкур мусобақада дастлабки ғолиб ва совриндорлар аниқланди.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Унга кўра, Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари ортда қолган кун 2 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронза медалларини қўлга киритишди. Хусусан, 50 ёшни қарши олган Оксана Чусовитина таяниб сакраш дастурида кумуш медаль билан тақдирланди.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Олтин медаль:
Абдулазиз Мирвалиев (эркин машқ);
Аҳрорхон Темирхонов (ҳалқа).
Кумуш медаль:
Оксана Чусовитина (таяниб сакраш);
Равшан Комилжонов (от устида машқ);
Ҳумоюн Исломов (эркин машқ).
Бронза медаль:
Шаҳинабону Юсуфова (таяниб сакраш).
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Бугун яна бир қатор йўналишларда ғолиб ва совриндорлар аниқланади.