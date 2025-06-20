Ўзбекистондаги Россия ОТМлари — манзил ва қабул муддатлари
© SputnikАбитуриент подает документы в НИЯУ "МИФИ"
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2025 йилда абитуриентлар учун Россиянинг 13 та олий ўқув юрти филиалларининг эшиклари очиқ бўлади.
Айрим олий ўқув юртлари абитуриентларни қабул қилишни аллақачон бошлаган бўлса, бошқалари бугун, 20 июндан, бошлайди. Таълим йўналишлари ва ҳужжатларни топшириш муддатлари ҳақида Sputnik Ўзбекистон материалидан билиб олинг.
М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Тошкент шаҳридаги филиали (МГУ)
Йўналишлар:
Амалий математика ва информатика
Психология
Реклама ва жамоатчилик билан алоқалар
филология (рус тили ва адабиёти)
Менежмент
Веб-сайт: https://msu.uz
Манзил: Тошкент ш., Амир Темур шоҳ кўчаси, 22-уй.
Тел: (+99871) 232-28-11, (+99871) 232-28-22.
Ҳужжатлар 20 июндан 10 июлгача қабул қилинади.
И. М. Губкин номидаги Россия давлат нефт ва газ университетининг Тошкент филиали. И. Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
Йўналишлар:
Нефть ва газ иши
Нефть ва газ техникаси ва технологияси
Иқтисодиёт
Менежмент
Веб-сайт: https://gubkin.uz/ru
Манзил: Тошкент ш., Мирзо-Улуғбек тумани, Дўрмон йўли кўчаси, 34-уй.
Тел: +99871 200-01-56.
Ҳужжатлар 16 июндан 1 июлгача қабул қилинади.
Г.В. Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
Йўналишлар:
Иқтисодиёт
Менежмент
Инновация
Ахборот тизимлари ва технологиялари
Веб-сайт: https://reu.uz
Манзил: Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тумани, Яланғоч массиви, Шаҳриобод кўчаси, 3-уй.
Тел: (+99871) 262-44-35, 262-43-52.
Ҳужжатлар 20 августгача топширилади.
“МИСиС” Миллий технологик тадқиқотлар университетининг Олмалиқ шаҳридаги филиали
Йўналишлар:
Кончилик
Металлургия
Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
Иқтисодиёт
Электр энергетикаси ва электротехника
Ахборот тизимлари ва технологиялари
Веб-сайт: https://misis.uz
Манзил: Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри, А.Темур кўчаси, 56-уй.
Тел: +998 70 614-22-64.
Ҳужжатларни топшириш муддати: 11 июль, иккинчи босқич: 20 июль.
МИФИ Миллий ядровий тадқиқот университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
Йўналишлар:
Иссиқлик энергетикаси ва иссиқлик техникаси
Электр энергетикаси ва электротехника
Ядро энергетикаси ва иссиқлик физикаси
Ядро физикаси ва технологияси
Физика
Веб-сайт: https://tashkent.mephi.ru
Манзил: Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тумани, Улуғбек шаҳарчаси, Хуросон кўчаси, 1-уй.
Тел: +99871 231-91-29, +99871 231-91-80.
Ҳужжатлар 7 июлгача топширилади.
“МЭИ” Миллий тадқиқот университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
Йўналишлар:
Иссиқлик энергетикаси ва иссиқлик техникаси
Электр энергетикаси ва электротехника
Иқтисодиёт
Менежмент
Электроника ва наноэлектроника
Техник тизимларда бошқарув
Сифат бошқаруви
Веб-сайт: https://mpei.ru
Манзил: Тошкент ш., Олмазор тумани, Ёғду кўчаси, 1-уй.
Қабул комиссияси (Телеграм) – @meiqabul.
Тез кунларда аризаларни қабул қилиш бошланади. Энг сўнгги маълумотларни ушбу манзилда кузатиб боринг: https://t.me/mpeiuz.
Д. И. Менделеев номидаги Россия кимё-технология университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
Йўналишлар:
Кимёвий технология
Замонавий энергия материалларининг кимёвий технологияси
Техносфера хавфсизлиги
Материалшунослик ва материаллар технологияси
Фармация
Иқтисодиёт
Менежмент
Педагогик таълим (икки профилли)
Веб-сайт: https://www.muctr.ru
Манзил: Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тумани, ТТЗ-1 массиви, 47-уй.
Тел.: +7 (499) 978-59-60, +99899 784-93-44, +99899 644-52-38.
Ҳужжатларни қабул қилиш: 20 июндан 15 июлгача (бюджет), 15 августгача (тўловли).
Астрахан давлат техника университети Тошкент вилоятидаги филиали
Йўналишлар:
Ҳайвонлардан тайёрланган озиқ-овқат маҳсулотлари
Сув биоресурслари ва аквакултура
Экология ва табиатдан фойдаланиш
Иқтисодиёт
Веб-сайт: https://astu.uz
Манзил: Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси, 2-уй.
Тел: +99899 813-36-47, +99855 503-01-27.
Ҳужжатларни қабул қилиш: 20 июндан 24 августгача.
А. И. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
Йўналишлар:
Педагогик таълим
Психологик-педагогик таълим
Махсус (дефектологик) таълим
Психология
Тилшунослик
Веб-сайт: https://www.herzen.uz
Манзил: Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 55-уй.
Тел: +99877 364-44-18, +99877 354-44-18, +99877 394-44-18.
Ҳужжатларни қабул қилиш: 20 июндан 21 августгача.
Санкт-Петербург давлат университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
Йўналишлар:
Иқтисодиёт
Асосий информатика ва ахборот технологиялари
Веб-сайт: https://www.spbu.uz
Манзил: Тошкент ш., Миробод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 16-уй.
Тел: +99897 735-48-05, +998 93742-88-99, +99 99 573-49-83.
Ҳужжатларни қабул қилиш: 20 августгача.
Қозон федерал университетининг Жиззах шаҳридаги филиали
Йўналишлар:
Даволаш иши
Стоматология
Фармация
Тиббий биокимё
Дастурий таъминот муҳандислиги
Ахборот тизимлари ва технологиялари
Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
Геология
Иқтисодиёт
Тилшунослик
Журналистика
Веб-сайт: https://kpfu.ru/dzhizak
Манзил: Жиззах шаҳри, Жиззахлик маҳалласи, Ш. Рашидов кўчаси, 295-уй.
Тел: +99872 224-65-28.
Ҳужжатларни топширишнинг охирги муддати: 5 июль.
С.А. Герасимов номидаги Бутунроссия давлат кинематография институти Тошкент шаҳридаги филиали (ВГИК)
Йўналишлар:
Драматургия
Кино ва телевидение режиссёрлиги
Кинооператорлик
Веб-сайт: https://vgik-tashkent.uz
Манзил: Тошкент ш., Чилонзор кўчаси, 1А.
Тел: +99894 728-82-71, +99899 147-22-66.
Ҳужжатларни топширишнинг охирги муддати: 19 июль.
Москва давлат халқаро муносабатлар институти (МГИМО) Тошкент шаҳридаги филиали
Йўналишлар:
Юриспруденция
Бизнес информатика
Веб-сайт: https://mgimo.uz
Манзил: Тошкент ш., Мирзо Улуғбек шоҳ кўчаси, 47-уй.
Тел: +99871 207-32-57, 207-32-56, 207-32-54.
Ҳужжатларни топширишнинг охирги муддати: 21 июль.