https://sputniknews.uz/20250620/ozbekistondagi-rossiya-otmlari-50050426.html

Ўзбекистондаги Россия ОТМлари — манзил ва қабул муддатлари

Ўзбекистондаги Россия ОТМлари — манзил ва қабул муддатлари

Sputnik Ўзбекистон

Айрим олий ўқув юртлари абитуриентларни қабул қилишни аллақачон бошлаган бўлса, бошқалари бугун, 20 июндан бошлайди. Таълим йўналишлари ва ҳужжатларни топшириш муддатлари ҳақида Sputnik Ўзбекистон материалидан билиб олинг.

2025-06-20T15:30+0500

2025-06-20T15:30+0500

2025-06-20T15:30+0500

ўзбекистон - россия

отм

таълим

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ҳужжатлар

жамият

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Айрим олий ўқув юртлари абитуриентларни қабул қилишни аллақачон бошлаган бўлса, бошқалари бугун, 20 июндан, бошлайди. Таълим йўналишлари ва ҳужжатларни топшириш муддатлари ҳақида Sputnik Ўзбекистон материалидан билиб олинг.М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Тошкент шаҳридаги филиали (МГУ)Йўналишлар:Веб-сайт: https://msu.uzМанзил: Тошкент ш., Амир Темур шоҳ кўчаси, 22-уй.Тел: (+99871) 232-28-11, (+99871) 232-28-22.Ҳужжатлар 20 июндан 10 июлгача қабул қилинади.И. М. Губкин номидаги Россия давлат нефт ва газ университетининг Тошкент филиали. И. Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://gubkin.uz/ruМанзил: Тошкент ш., Мирзо-Улуғбек тумани, Дўрмон йўли кўчаси, 34-уй.Тел: +99871 200-01-56.Ҳужжатлар 16 июндан 1 июлгача қабул қилинади.Г.В. Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://reu.uzМанзил: Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тумани, Яланғоч массиви, Шаҳриобод кўчаси, 3-уй.Тел: (+99871) 262-44-35, 262-43-52.Ҳужжатлар 20 августгача топширилади.“МИСиС” Миллий технологик тадқиқотлар университетининг Олмалиқ шаҳридаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://misis.uzМанзил: Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри, А.Темур кўчаси, 56-уй.Тел: +998 70 614-22-64.Ҳужжатларни топшириш муддати: 11 июль, иккинчи босқич: 20 июль.МИФИ Миллий ядровий тадқиқот университетининг Тошкент шаҳридаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://tashkent.mephi.ruМанзил: Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тумани, Улуғбек шаҳарчаси, Хуросон кўчаси, 1-уй.Тел: +99871 231-91-29, +99871 231-91-80.Ҳужжатлар 7 июлгача топширилади.“МЭИ” Миллий тадқиқот университетининг Тошкент шаҳридаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://mpei.ruМанзил: Тошкент ш., Олмазор тумани, Ёғду кўчаси, 1-уй.Қабул комиссияси (Телеграм) – @meiqabul.Тез кунларда аризаларни қабул қилиш бошланади. Энг сўнгги маълумотларни ушбу манзилда кузатиб боринг: https://t.me/mpeiuz.Д. И. Менделеев номидаги Россия кимё-технология университетининг Тошкент шаҳридаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://www.muctr.ruМанзил: Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тумани, ТТЗ-1 массиви, 47-уй.Тел.: +7 (499) 978-59-60, +99899 784-93-44, +99899 644-52-38.Ҳужжатларни қабул қилиш: 20 июндан 15 июлгача (бюджет), 15 августгача (тўловли).Астрахан давлат техника университети Тошкент вилоятидаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://astu.uzМанзил: Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси, 2-уй.Тел: +99899 813-36-47, +99855 503-01-27.Ҳужжатларни қабул қилиш: 20 июндан 24 августгача.А. И. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университетининг Тошкент шаҳридаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://www.herzen.uzМанзил: Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 55-уй.Тел: +99877 364-44-18, +99877 354-44-18, +99877 394-44-18.Ҳужжатларни қабул қилиш: 20 июндан 21 августгача.Санкт-Петербург давлат университетининг Тошкент шаҳридаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://www.spbu.uzМанзил: Тошкент ш., Миробод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 16-уй.Тел: +99897 735-48-05, +998 93742-88-99, +99 99 573-49-83.Ҳужжатларни қабул қилиш: 20 августгача.Қозон федерал университетининг Жиззах шаҳридаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://kpfu.ru/dzhizakМанзил: Жиззах шаҳри, Жиззахлик маҳалласи, Ш. Рашидов кўчаси, 295-уй.Тел: +99872 224-65-28.Ҳужжатларни топширишнинг охирги муддати: 5 июль.С.А. Герасимов номидаги Бутунроссия давлат кинематография институти Тошкент шаҳридаги филиали (ВГИК)Йўналишлар:Веб-сайт: https://vgik-tashkent.uzМанзил: Тошкент ш., Чилонзор кўчаси, 1А.Тел: +99894 728-82-71, +99899 147-22-66.Ҳужжатларни топширишнинг охирги муддати: 19 июль.Москва давлат халқаро муносабатлар институти (МГИМО) Тошкент шаҳридаги филиалиЙўналишлар:Веб-сайт: https://mgimo.uzМанзил: Тошкент ш., Мирзо Улуғбек шоҳ кўчаси, 47-уй.Тел: +99871 207-32-57, 207-32-56, 207-32-54.Ҳужжатларни топширишнинг охирги муддати: 21 июль.

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