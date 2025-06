"Ўзбекистон-Хитой дўстлиги" китоб дўкони очилади

https://sputniknews.uz/20250619/ozbekiston-xitoy-dostlik-kitob-dokon-50021992.html

"Шандун илмий-техника нашриёти" /Shandong Science and Technology Press Co., Ltd./ ва Ўзбекистон "Silk Road Publishing" нашриёти ҳузуридаги "Ўзбекистон-Хитой дўстлиги" китоб дўкони ўртасида шартнома имзоланди.

TOШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўттиз биринчи Пекин халқаро китоб кўргазмасида Хитой ва Ўзбекистон нашриётлари ўртасида ҳамкорлик шартномаси имзоланди, дея хабар берди "Синьхуа" ахборот агентлиги. Пекин халқаро китоб кўргазмасида "Шандун илмий-техника нашриёти" /"Shandong Science and Technology Press Co., Ltd."/ ва Ўзбекистон "Silk Road Publishing" нашриёти ҳузуридаги "Ўзбекистон-Хитой дўстлиги" китоб дўкони ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги шартномани имзолаш маросими бўлиб ўтди. Шандун илмий-техника нашриёти корпорацияси бошқаруви аъзоси Шэн Вэйлуннинг қайд этишича, "Ўзбекистон-Хитой дўстлиги" китоб дўкони билан ҳамкорлик Хитой ва Ўзбекистон ўртасидаги маданий алмашинув ва ҳамкорликнинг янги ёрқин нуқтаси, шунингдек, янги моделига айланади. Айтилишича, "Шандун илмий-техника нашриёти" Хитойда "Ўзбекистон-Хитой дўстлиги" китоб дўкони билан ҳамкорлик шартномасини имзолаган биринчи нашриёт бўлди. У Буюк Британия, АҚШ, Франция, БАА ва Вьетнам каби 24 та мамлакат ва минтақага муаллифлик ҳуқуқларини экспорт қилади. "Silk Road Publishing" нашриёти бош ректори Искандар Эргашовнинг сўзларига кўра, "Ўзбекистон-Хитой дўстлиги" китоб дўконининг очилиши жорий йилнинг сентябрь ойига режалаштирилган. У Ўзбекистонда Хитой китобларига ихтисослашган биринчи китоб дўкони бўлади. У ерда маҳаллий ўқувчилар, талабалар ва тадқиқотчиларни Хитой китоб ресурслари билан таъминлаш учун Хитойнинг фан, техника ва гуманитар фанларга оид китоблари тизимли равишда сотилади. Бу йил Пекин халқаро китоб ярмаркаси 18-22 июнь кунлари давом этади. Унда дунёнинг 80 мамлакати ва минтақасидан 1700 тадан ортиқ экспонент иштирок этмоқда. Тадбирда 220 минг дона китоб тақдим этилди.

