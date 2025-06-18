Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250618/vengriya-milliy-muzey-ozbekiston-islom-tsivilizatsiya-markaz-49994469.html
Венгрия Миллий музейи Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази билан ҳамкорлик қилмоқчи
Венгрия Миллий музейи Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази билан ҳамкорлик қилмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон элчиси Венгрия Миллий музейи ижрочи директори билан учрашди. 18.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-18T16:18+0500
2025-06-18T16:18+0500
маданият
ўзбекистон
венгрия
музей
ислом цивилизацияси маркази
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1e/47750301_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_013edf8c2b0c66e83d9bc19cdba9b484.jpg
TOШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Венгрия Миллий музейи Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази билан ҳамкорлик қилмоқчи. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди. Ўзбекистон элчиси Ойбек Шахавдинов Венгрия Миллий музейи ижрочи директори Жигмонд Габор билан учрашди. Музокаралар чоғида маданият ва музей иши, археология, реставрация ва илмий тадқиқотлар соҳасида ҳамкорлик ўрнатиш масаласи муҳокама қилинди. Венгрия томонига Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази фаолияти ҳақида маълумот берилди. Венгрия вакили икки томонлама алоқаларни, жумладан, Ўзбекистон музейлари билан маслаҳатлашувларни кенгайтиришга тайёрлигини билдирди. Томонлар Ўзбекистон ва Венгриянинг ихтисослаштирилган муассасалари ўртасида маданий алмашинувни янада ривожлантириш ва шерикликни мустаҳкамлашдан ўзаро манфаатдор эканликларини тасдиқлашди.
https://sputniknews.uz/20240530/uzbekistan-hungary-hujjat-arxiv-44140468.html
ўзбекистон
венгрия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1e/47750301_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_53f7a86569e559414d708e5adf64d1a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
маданият, ўзбекистон, венгрия, музей, ислом цивилизацияси маркази
маданият, ўзбекистон, венгрия, музей, ислом цивилизацияси маркази

Венгрия Миллий музейи Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази билан ҳамкорлик қилмоқчи

16:18 18.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой, проводимой в Центре исламской цивилизации в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой, проводимой в Центре исламской цивилизации в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон элчиси Венгрия Миллий музейи ижрочи директори билан учрашди.
TOШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Венгрия Миллий музейи Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази билан ҳамкорлик қилмоқчи. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.
Ўзбекистон элчиси Ойбек Шахавдинов Венгрия Миллий музейи ижрочи директори Жигмонд Габор билан учрашди. Музокаралар чоғида маданият ва музей иши, археология, реставрация ва илмий тадқиқотлар соҳасида ҳамкорлик ўрнатиш масаласи муҳокама қилинди.
Венгрия томонига Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази фаолияти ҳақида маълумот берилди. Венгрия вакили икки томонлама алоқаларни, жумладан, Ўзбекистон музейлари билан маслаҳатлашувларни кенгайтиришга тайёрлигини билдирди.
"Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази билан узоқ муддатли ҳамкорликни йўлга қўйишдан манфаатдормиз. Шунингдек, 2025 йил августидан 2026 йилнинг февраль ойигача бўлиб ўтиши режалаштирилган "Ўзбекистон маданий мероси – бутун инсоният мероси" халқаро кўргазмасининг очилиш маросимида иштирок этишдан мамнун бўлар эдик", – деди Жигмонд Габор.
Томонлар Ўзбекистон ва Венгриянинг ихтисослаштирилган муассасалари ўртасида маданий алмашинувни янада ривожлантириш ва шерикликни мустаҳкамлашдан ўзаро манфаатдор эканликларини тасдиқлашди.
Ўзархив агентлиги ва Венгрия Миллий архиви ўртасида ҳамкорлик ҳужжати имзоланди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.05.2024
Ўзбекистон Венгриядан ҳужжатларни қайта тиклаш ва сақлаш тажрибасини ўрганади
30 Май 2024, 11:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0