https://sputniknews.uz/20250618/ozbekiston-pomidor-eksport-eoii-3-davlat-49995886.html
Ўзбекистон помидор экспорт қилаётган ЕОИИнинг топ-3 давлати
Ўзбекистон помидор экспорт қилаётган ЕОИИнинг топ-3 давлати
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-апрель ойларида хорижга 8 860 тонна помидор экспорт қилган. 18.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-18T15:00+0500
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2025-06-18T15:00+0500
инфографика
ўзбекистон
россия
миллий статистика қўмитаси
помидор
ўзбекистон ва еоии
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Ўзбекистон 4 ой ичида хорижга қиймати 10,3 млн долларига тенг бўлган помидор экспорт қилган. Энг кўп помидор (8 031 тонна) Россияга юборилган. Кейинги ўринларни Қирғизистон ва Қозоғистон эгаллаган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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инфографика, ўзбекистон, россия, миллий статистика қўмитаси , помидор, инфографика
инфографика, ўзбекистон, россия, миллий статистика қўмитаси , помидор, инфографика
Ўзбекистон помидор экспорт қилаётган ЕОИИнинг топ-3 давлати
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-апрель ойларида хорижга 8 860 тонна помидор экспорт қилган.
Ўзбекистон 4 ой ичида хорижга қиймати 10,3 млн долларига тенг бўлган помидор экспорт қилган. Энг кўп помидор (8 031 тонна) Россияга юборилган. Кейинги ўринларни Қирғизистон ва Қозоғистон эгаллаган.
Батафсил - Sputnik
инфографикасида.