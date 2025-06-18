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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250618/ozbekiston-pomidor-eksport-eoii-3-davlat-49995886.html
Ўзбекистон помидор экспорт қилаётган ЕОИИнинг топ-3 давлати
Ўзбекистон помидор экспорт қилаётган ЕОИИнинг топ-3 давлати
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-апрель ойларида хорижга 8 860 тонна помидор экспорт қилган. 18.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-18T15:00+0500
2025-06-18T15:00+0500
инфографика
ўзбекистон
россия
миллий статистика қўмитаси
помидор
ўзбекистон ва еоии
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Ўзбекистон 4 ой ичида хорижга қиймати 10,3 млн долларига тенг бўлган помидор экспорт қилган. Энг кўп помидор (8 031 тонна) Россияга юборилган. Кейинги ўринларни Қирғизистон ва Қозоғистон эгаллаган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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инфографика, ўзбекистон, россия, миллий статистика қўмитаси , помидор, инфографика
инфографика, ўзбекистон, россия, миллий статистика қўмитаси , помидор, инфографика

Ўзбекистон помидор экспорт қилаётган ЕОИИнинг топ-3 давлати

15:00 18.06.2025
Oбуна бўлиш
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-апрель ойларида хорижга 8 860 тонна помидор экспорт қилган.
Ўзбекистон помидор экспорт қилаётган ЕОИИнинг топ-3 давлати - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон помидор экспорт қилаётган ЕОИИнинг топ-3 давлати - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 4 ой ичида хорижга қиймати 10,3 млн долларига тенг бўлган помидор экспорт қилган. Энг кўп помидор (8 031 тонна) Россияга юборилган. Кейинги ўринларни Қирғизистон ва Қозоғистон эгаллаган.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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