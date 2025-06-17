https://sputniknews.uz/20250617/shavkat-mirziyoev-ostona-foto-49971185.html
Шавкат Мирзиёев Остонада қандай кутиб олинди — фото
Шавкат Мирзиёев Остонада қандай кутиб олинди — фото
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Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Остона шаҳрига келди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
2025-06-17T12:00+0500
2025-06-17T12:00+0500
2025-06-17T12:00+0500
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қозоғистон
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қасим-жомарт тоқаев
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ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Остона шаҳрига келди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Пойтахт аэропортида давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.Бугун Ўзбекистон етакчиси "Марказий Осиё – Хитой" форматидаги навбатдаги саммитда иштирок этади ва Хитой раиси билан музокара ўтказади.
https://sputniknews.uz/20250617/shavkat-mirziyoev-qozogiston-kun-tartib-49962537.html
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ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев қозоғистон президенти қасим-жомарт тоқаев остона
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев қозоғистон президенти қасим-жомарт тоқаев остона
Шавкат Мирзиёев Остонада қандай кутиб олинди — фото
Пойтахт аэропортида давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Остона шаҳрига келди, дея хабар берди давлат раҳбари
матбуот хизмати.
Пойтахт аэропортида давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
Бугун Ўзбекистон етакчиси "Марказий Осиё – Хитой" форматидаги навбатдаги саммитда иштирок этади ва Хитой раиси билан музокара ўтказади.
© Пресс-служба президента Узбекистана © Пресс-служба президента Узбекистана © Пресс-служба президента Узбекистана © Пресс-служба президента Узбекистана