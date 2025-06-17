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https://sputniknews.uz/20250617/shavkat-mirziyoev-ostona-foto-49971185.html
Шавкат Мирзиёев Остонада қандай кутиб олинди — фото
Шавкат Мирзиёев Остонада қандай кутиб олинди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Остона шаҳрига келди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
2025-06-17T12:00+0500
2025-06-17T12:00+0500
сиёсат
ўзбекистон
қозоғистон
шавкат мирзиёев
ташриф
қасим-жомарт тоқаев
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ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Остона шаҳрига келди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Пойтахт аэропортида давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.Бугун Ўзбекистон етакчиси "Марказий Осиё – Хитой" форматидаги навбатдаги саммитда иштирок этади ва Хитой раиси билан музокара ўтказади.
https://sputniknews.uz/20250617/shavkat-mirziyoev-qozogiston-kun-tartib-49962537.html
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ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев қозоғистон президенти қасим-жомарт тоқаев остона
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев қозоғистон президенти қасим-жомарт тоқаев остона

Шавкат Мирзиёев Остонада қандай кутиб олинди — фото

12:00 17.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Казахстан
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Пойтахт аэропортида давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Остона шаҳрига келди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Пойтахт аэропортида давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
Бугун Ўзбекистон етакчиси "Марказий Осиё – Хитой" форматидаги навбатдаги саммитда иштирок этади ва Хитой раиси билан музокара ўтказади.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Международном конгресс-центре состоялась третья пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.06.2025
Шавкат Мирзиёев "Марказий Осиё - Хитой" иккинчи саммитида иштирок этади
09:29
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