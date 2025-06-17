https://sputniknews.uz/20250617/ozbekiston-bodring-eoii-49979731.html
Ўзбекистон бодринг етказиб бераётган ЕОИИнинг топ-3 давлати
Ўзбекистон бодринг етказиб бераётган ЕОИИнинг топ-3 давлати
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 4 ойда 3,1 минг тонна бодринг экспорт қилган. 17.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-17T17:50+0500
2025-06-17T17:50+0500
2025-06-17T17:50+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
еоии
бодринг
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Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-апрель ойларида хорижга қиймати 3,3 млн долларга тенг бўлган 3 100 тонна бодринг экспорт қилган. Ўзбекистон 4 ойда энг кўп бодринг экспорт қилган давлатлар:
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инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , еоии, бодринг, инфографика
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , еоии, бодринг, инфографика
Ўзбекистон бодринг етказиб бераётган ЕОИИнинг топ-3 давлати
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 4 ойда 3,1 минг тонна бодринг экспорт қилган.
Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-апрель ойларида хорижга қиймати 3,3 млн долларга тенг бўлган 3 100 тонна бодринг экспорт қилган.
Ўзбекистон 4 ойда энг кўп бодринг экспорт қилган давлатлар:
Қирғиз Республикаси — 609 тонна;
Бошқа давлатлар — 25 тонна.