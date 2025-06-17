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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250617/ozbekiston-bodring-eoii-49979731.html
Ўзбекистон бодринг етказиб бераётган ЕОИИнинг топ-3 давлати
Ўзбекистон бодринг етказиб бераётган ЕОИИнинг топ-3 давлати
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 4 ойда 3,1 минг тонна бодринг экспорт қилган. 17.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-17T17:50+0500
2025-06-17T17:50+0500
ўзбекистон ва еоии
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Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-апрель ойларида хорижга қиймати 3,3 млн долларга тенг бўлган 3 100 тонна бодринг экспорт қилган. Ўзбекистон 4 ойда энг кўп бодринг экспорт қилган давлатлар:
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инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , еоии, бодринг, инфографика
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , еоии, бодринг, инфографика

Ўзбекистон бодринг етказиб бераётган ЕОИИнинг топ-3 давлати

17:50 17.06.2025
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 4 ойда 3,1 минг тонна бодринг экспорт қилган.
Ўзбекистон бодринг етказиб берадиган ЕОИИнинг топ-3 давлати - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон бодринг етказиб берадиган ЕОИИнинг топ-3 давлати - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-апрель ойларида хорижга қиймати 3,3 млн долларга тенг бўлган 3 100 тонна бодринг экспорт қилган.
Ўзбекистон 4 ойда энг кўп бодринг экспорт қилган давлатлар:
Россия — 2 013 тонна;
Қирғиз Республикаси — 609 тонна;
Қозоғистон — 453 тонна;
Бошқа давлатлар — 25 тонна.
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