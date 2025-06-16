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https://sputniknews.uz/20250616/ozbekiston-omon-aviaparvozlar-49954616.html
Ўзбекистон ва Ўмон авиапарвозлар сонини оширмоқда
Ўзбекистон ва Ўмон авиапарвозлар сонини оширмоқда
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Ўзбекистон ҳамда Ўмон Султонлиги ўртасида фуқаро авиацияси соҳасидаги ўзаро ҳамкорликни янада ривожлантириш мақсадида икки давлат Авиация ҳукуматлари ўртасида музокаралар бўлиб ўтди.
2025-06-16T17:03+0500
2025-06-16T17:03+0500
жамият
ўзбекистон
ўмон
авиапарвозлар
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TOШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Энди Ўзбекистон ва Ўмон авиакомпаниялари ҳафтасига 50 тагача қатнов амалга ошириши мумкин бўлади. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги маълум қилди.Ўзбекистон ҳамда Ўмон Султонлиги ўртасида фуқаро авиацияси соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш мақсадида икки давлат Авиация ҳукуматлари ўртасида музокаралар бўлиб ўтди. Музокараларда икки давлат ўртасида тўғридан тўғри ҳаво қатновларини йўлга қўйиш, жумладан, “Oman Air” авиакомпаниясининг Ўзбекистонга режалаштирилаётган парвозлари ҳамда икки мамлакат авиация маъмуриятлари ўртасидаги келишувларни янгилаш билан боғлиқ жиҳатлар муҳокама этилди. Шунингдек, Самарканд ҳамда Салала халқаро аэропортларида очиқ осмон режимидан фойдаланиш ҳамда юк ташиш парвозларида аэропортларда “бешинчи, олтинчи ва еттинчи ҳаво эркинлиги”дан фойдаланиш ҳуқуқи берилди. Айтилишича, вазирлик томонидан жорий йилда “Oman Air” авиакомпаниясининг Ўзбекистонга тўғридан-тўғри мунтазам парвозларини йўлга қўйилишида тегишли ёрдам кўрсатилади.
https://sputniknews.uz/20250303/ozbekiston-omon-sayyoh-48203783.html
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ўзбекистон ўмон султонли фуқаро авиацияси oman air
ўзбекистон ўмон султонли фуқаро авиацияси oman air

Ўзбекистон ва Ўмон авиапарвозлар сонини оширмоқда

17:03 16.06.2025
© unsplash/Sardorbek UsmonovАэропорт Ташкента
Аэропорт Ташкента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2025
© unsplash/Sardorbek Usmonov
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва Ўмон фуқаро авиацияси соҳасидаги муносабатларни кенгайтиришга келишиб олди.
TOШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Энди Ўзбекистон ва Ўмон авиакомпаниялари ҳафтасига 50 тагача қатнов амалга ошириши мумкин бўлади. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги маълум қилди.
Ўзбекистон ҳамда Ўмон Султонлиги ўртасида фуқаро авиацияси соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш мақсадида икки давлат Авиация ҳукуматлари ўртасида музокаралар бўлиб ўтди.
© Министерство Транспорта Республики УзбекистанБудут расширены узбекско-оманские отношения в сфере гражданской авиации
Будут расширены узбекско-оманские отношения в сфере гражданской авиации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2025
Будут расширены узбекско-оманские отношения в сфере гражданской авиации
© Министерство Транспорта Республики Узбекистан
Музокараларда икки давлат ўртасида тўғридан тўғри ҳаво қатновларини йўлга қўйиш, жумладан, “Oman Air” авиакомпаниясининг Ўзбекистонга режалаштирилаётган парвозлари ҳамда икки мамлакат авиация маъмуриятлари ўртасидаги келишувларни янгилаш билан боғлиқ жиҳатлар муҳокама этилди.
© Министерство Транспорта Республики УзбекистанБудут расширены узбекско-оманские отношения в сфере гражданской авиации
Будут расширены узбекско-оманские отношения в сфере гражданской авиации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2025
Будут расширены узбекско-оманские отношения в сфере гражданской авиации
© Министерство Транспорта Республики Узбекистан
“Музокаралар якунига кўра, Ўзбекистон ва Ўмон авиация маъмуриятлари ўртасидаги келишув янгиланди. Имзоланган келишувга асосан ҳар икки томон авиакомпанияларига ҳафтасига 50 тагача қатнов амалга оширишга рухсат берилди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, Самарканд ҳамда Салала халқаро аэропортларида очиқ осмон режимидан фойдаланиш ҳамда юк ташиш парвозларида аэропортларда “бешинчи, олтинчи ва еттинчи ҳаво эркинлиги”дан фойдаланиш ҳуқуқи берилди.
Айтилишича, вазирлик томонидан жорий йилда “Oman Air” авиакомпаниясининг Ўзбекистонга тўғридан-тўғри мунтазам парвозларини йўлга қўйилишида тегишли ёрдам кўрсатилади.
Туристический комплекс Silk Road Samarkand в Самарканде. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.03.2025
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3 Март, 10:18
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