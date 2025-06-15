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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250615/rossiya-1200-askar-jasad-ukraina-49939011.html
Россия яна 1200 нафар аскар жасадини Украинага топширди
Россия яна 1200 нафар аскар жасадини Украинага топширди
Sputnik Ўзбекистон
Россия якшанба куни яна 1200 нафар аскар жасадини Украинага топширди. 15.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-15T16:11+0500
2025-06-15T16:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия Украина Қуролли Кучларининг яна 1200 нафар аскарининг жасадини Украинага топширди, дея хабар берди деб РИА Новости манбаси.Якшанба куни Россия яна 1200 нафар ҳалок бўлган украинлик аскарнинг жасадини Украина томонига топширди.Ўз навбатида Киев Москвага бирорта ҳам ўлган аскар жасадини топширмади.
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, музокаралар, ҳарбий
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, музокаралар, ҳарбий

Россия яна 1200 нафар аскар жасадини Украинага топширди

16:11 15.06.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков / Медиабанкка ўтишРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2025
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Россия якшанба куни яна 1200 нафар аскар жасадини Украинага топширди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия Украина Қуролли Кучларининг яна 1200 нафар аскарининг жасадини Украинага топширди, дея хабар берди деб РИА Новости манбаси.
Якшанба куни Россия яна 1200 нафар ҳалок бўлган украинлик аскарнинг жасадини Украина томонига топширди.
"Россия Истанбул келишувларини бажаришда давом этмоқда. Бугун Украина Қуролли Кучларининг ҳалок бўлган яна 1200 нафар аскарининг жасади Украинага топширилди", — деди у.
Ўз навбатида Киев Москвага бирорта ҳам ўлган аскар жасадини топширмади.
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