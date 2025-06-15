https://sputniknews.uz/20250615/rossiya-1200-askar-jasad-ukraina-49939011.html
Россия яна 1200 нафар аскар жасадини Украинага топширди
Россия яна 1200 нафар аскар жасадини Украинага топширди
Sputnik Ўзбекистон
Россия якшанба куни яна 1200 нафар аскар жасадини Украинага топширди. 15.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-15T16:11+0500
2025-06-15T16:11+0500
2025-06-15T16:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
украина
музокаралар
ҳарбий
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0f/49939099_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_afa2bf0c14d644425c7a871fde02fa29.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия Украина Қуролли Кучларининг яна 1200 нафар аскарининг жасадини Украинага топширди, дея хабар берди деб РИА Новости манбаси.Якшанба куни Россия яна 1200 нафар ҳалок бўлган украинлик аскарнинг жасадини Украина томонига топширди.Ўз навбатида Киев Москвага бирорта ҳам ўлган аскар жасадини топширмади.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0f/49939099_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e502715bdf4e5e2f68626379ad3ac8aa.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, музокаралар, ҳарбий
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, музокаралар, ҳарбий
Россия яна 1200 нафар аскар жасадини Украинага топширди
Россия якшанба куни яна 1200 нафар аскар жасадини Украинага топширди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Россия Украина Қуролли Кучларининг яна 1200 нафар аскарининг жасадини Украинага топширди, дея хабар берди деб РИА Новости
манбаси.
Якшанба куни Россия яна 1200 нафар ҳалок бўлган украинлик аскарнинг жасадини Украина томонига топширди.
"Россия Истанбул келишувларини бажаришда давом этмоқда. Бугун Украина Қуролли Кучларининг ҳалок бўлган яна 1200 нафар аскарининг жасади Украинага топширилди", — деди у.
Ўз навбатида Киев Москвага бирорта ҳам ўлган аскар жасадини топширмади.