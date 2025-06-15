Ўзбекистон Россиянинг машҳур бренди билан ҳамкорлик қилмоқчи
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с представителями компании “Группа Арнест”.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Томонлар юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқариш, технологик тажриба алмашинувини чуқурлаштиради.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ва Россиянинг “Арнест гуруҳи” компанияси ўртасида ҳамкорлик ҳужжати имзоланди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Вазир Лазиз Кудратов “Арнест гуруҳи” компанияси вакиллари билан учрашди. Унда Ўзбекистон ва “Арнест гуруҳи” ўртасида ҳамкорликни янада ривожлантириш бўйича келишув имзоланди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с представителями компании “Группа Арнест”.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с представителями компании “Группа Арнест”.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Қайд этилишича, суҳбат давомида ишлаб чиқариш ва савдо соҳаларида икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш имкониятларига алоҳида эътибор қаратилди. Томонлар қўшма корхоналар ташкил этиш ва замонавий технологияларни жорий этиш орқали ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўллари юзасидан фикр алмашишди.
“Томонлар юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқариш, технологик тажриба алмашинувини чуқурлаштириш ва Ўзбекистонда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни кенгайтириш борасидаги лойиҳаларни ривожлантиришга қизиқишларини билдиришди”, — дейилади хабарда.
Маълумот учун, Арнест гуруҳи Россиядаги аэрозол маҳсулотлари, атир-парфюмерия ва косметика воситалари, маиший кимё ҳамда алюминий қадоқловчи маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи энг йирик компаниялардан биридир. Гуруҳ таркибига машҳур брендлар остида фаолият юритаётган замонавий ишлаб чиқариш қувватларига эга корхоналар киради.