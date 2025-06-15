https://sputniknews.uz/20250615/ozbekiston-olma-rossiya-eksport-49931852.html
Ўзбекистон 4 ой ичида энг кўп олмаларни Россияга экспорт қилди
Ўзбекистон 4 ой ичида энг кўп олмаларни Россияга экспорт қилди
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Миллий статистика қўмитаси: 4 ойда 3 млн долларлик олма экспорт қилинган. 15.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-15T12:35+0500
2025-06-15T12:35+0500
2025-06-15T12:35+0500
жамият
ўзбекистон
россия
олма
экспорт
миллий статистика қўмитаси
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ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистон 4 ой ичида Россияга 2 840 тонна олма экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Айтилишича, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-апрель ойларида хорижга қиймати 3 млн долларга тенг бўлган 4 727 тонна олма экспорт қилган.Ўзбекистон 2025 йилнинг 4 ойида энг кўп олма экспорт қилган давлатлар:
https://sputniknews.uz/20250210/ozbekiston-olma-qozogiston-eksport-47914469.html
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жамият, ўзбекистон, россия, олма, экспорт, миллий статистика қўмитаси
жамият, ўзбекистон, россия, олма, экспорт, миллий статистика қўмитаси
Ўзбекистон 4 ой ичида энг кўп олмаларни Россияга экспорт қилди
Миллий статистика қўмитаси: 4 ойда 3 млн долларлик олма экспорт қилинган.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Ўзбекистон 4 ой ичида Россияга 2 840 тонна олма экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Айтилишича, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-апрель ойларида хорижга қиймати 3 млн долларга тенг бўлган 4 727 тонна олма экспорт қилган.
Ўзбекистон 2025 йилнинг 4 ойида энг кўп олма экспорт қилган давлатлар:
Қозоғистон – 1 564 тонна;
Туркманистон – 167 тонна;
Бошқа давлатлар – 54 тонна.