https://sputniknews.uz/20250612/ozbekiston-rossiya-munosabatlar-mirziyoyev-putin-49865254.html
Ўзбекистон ва Россия ўзаро муносабатларни янада мустаҳкамлайдиган бўлди
Ўзбекистон ва Россия ўзаро муносабатларни янада мустаҳкамлайдиган бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
2025-06-12T09:07+0500
2025-06-12T09:07+0500
2025-06-12T10:04+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
шавкат мирзиёев
владимир путин
телефон мулоқоти
ҳамкорлик
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ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Суҳбат аввалида Шавкат Мирзиёев Владимир Путинни ва кўп миллатли халқини яқинлашиб келаётган давлат байрами - Россия куни билан самимий табриклади.Қуйидаги масалалар кўриб чиқилди:Айтилишича, икки мамлакат ҳудудлари даражасидаги фаол алмашинувлар ва амалий ҳамкорликни давом эттириш муҳим. Шунингдек, Ўзбекистон ва Россияда маданий тадбирлар мунтазам ўтказиб келинаётгани катта мамнуният билан қайд этилди.
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ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев россия федерацияси президенти владимир путин телефон орқали мулоқот
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев россия федерацияси президенти владимир путин телефон орқали мулоқот
Ўзбекистон ва Россия ўзаро муносабатларни янада мустаҳкамлайдиган бўлди
09:07 12.06.2025 (янгиланди: 10:04 12.06.2025)
Шавкат Мирзиёев Владимир Путин билан телефон орқали суҳбатлашди.
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Суҳбат аввалида Шавкат Мирзиёев Владимир Путинни ва кўп миллатли халқини яқинлашиб келаётган давлат байрами - Россия куни билан самимий табриклади.
Қуйидаги масалалар кўриб чиқилди:
Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш;
олий даражадаги учрашувларда эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш.
“Ўзаро товар айирбошлаш суръатини сақлаб қолиш ва саноат кооперацияси лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш мақсадида мувофиқлаштирилган чоралар кўришга алоҳида эътибор қаратилди”, — дейилади хабарда.
Айтилишича, икки мамлакат ҳудудлари даражасидаги фаол алмашинувлар ва амалий ҳамкорликни давом эттириш муҳим. Шунингдек, Ўзбекистон ва Россияда маданий тадбирлар мунтазам ўтказиб келинаётгани катта мамнуният билан қайд этилди.