АҚШ Россия халқини қўллаб-қувватлашга содиқ қолади — Марко Рубионинг байрам табриги

АҚШ давлат котиби Марко Рубио Америка халқи номидан Россия халқини Россия куни билан табриклади, деб хабар берди АҚШ ташқи сиёсат идораси.

TOШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. АҚШ давлат котиби Марко Рубио Америка халқи номидан Россия халқини Россия куни билан табриклади, деб хабар берди АҚШ ташқи сиёсат идораси. Марко Рубио Россия халқининг ёрқин келажак сари интилишини қўллаб-қувватлашини билдирди ва Вашингтон Украинада мустаҳкам тинчликка эришиш учун Москва билан конструктив мулоқотга содиқлигини таъкидлади. Россия куни 1992 йил 11 июнда жорий этилган. 1994 йилда у давлат мақомини олди ва Давлат суверенитети тўғрисидаги декларация қабул қилинган кун деб атала бошланди. 2002 йилда Меҳнат кодекси кучга киргандан сўнг унинг номи ўзгартирилди.

2025

ақш давлат котиби марко рубио америка халқи россия халқи россия куни табрик https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/russia-national-day/ on behalf of the american people, i want to congratulate the russian people on russia day.the united states remains committed to supporting the russian people as they continue to build on their aspirations for a brighter future. we also take this opportunity to reaffirm the united states’ desire for constructive engagement with the russian federation to bring about a durable peace between russia and ukraine. it is our hope that peace will foster more mutually beneficial relations between our countries.