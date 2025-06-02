Ўзбекистонлик талабалар “CASE-IN” чемпионатида совриндор бўлишди
© Алмалыкский Филиал НИТУ "МИСиС"Студенты из Узбекистана среди победителей Международного инженерного чемпионат "CASE-IN"
© Алмалыкский Филиал НИТУ "МИСиС"
Oбуна бўлиш
Чемпионатда БРИКС ва МДҲ давлатларидан ўнлаб мамлакатлардан 1500 дан ортиқ талаба ва мактаб ўқувчилари иштирок этди.
TOШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. "МИСиС” МТТУ Олмалиқ филиали талабалари Халқаро “CASE-IN” муҳандислик чемпионатида совриндор бўлди.
“CАSE-IN” Халқаро муҳандислик чемпионатининг “Металлургия” йўналиши бўйича “МИСиС” МТТУ Олмалиқ филиалида таҳсил олувчи талабалар жамоаси иккита махсус мукофотга сазовор бўлди: “энг яхши видеовизит картаси” ва муаммонинг “илғор ечими” учун.
Қайд этилишича, 2025 йилги мавсумда БРИКС ва МДҲ давлатларидан ўнлаб мамлакатлардан 1500 дан ортиқ талаба ва мактаб ўқувчилари иштирок этди. Май ойида бўлиб ўтган финал саралаш ва ярим финал босқичларидан муваффақиятли ўтган 600 нафардан ортиқ иштирокчини жамлади.
© Алмалыкский Филиал НИТУ "МИСиС"Студенты из Узбекистана среди победителей Международного инженерного чемпионат "CASE-IN"
Студенты из Узбекистана среди победителей Международного инженерного чемпионат "CASE-IN"
© Алмалыкский Филиал НИТУ "МИСиС"
“Металлургия” йўналишида Ўзбекистон талабалар лигасида фахрли учинчи ўринни эгаллади.
“CАSE-IN” халқаро муҳандислик чемпионати 2013 йилда бошланган муҳандислик мусобақаларининг энг йирик тизими бўлиб, МДҲ ва БРИКС мамлакатлари мактаб ўқувчилари, талабалари ва ёш мутахассисларини қамраб олади.
© Алмалыкский Филиал НИТУ "МИСиС"Студенты из Узбекистана среди победителей Международного инженерного чемпионат "CASE-IN"
Студенты из Узбекистана среди победителей Международного инженерного чемпионат "CASE-IN"
© Алмалыкский Филиал НИТУ "МИСиС"
Якуний иш жамоалардан юқори даражадаги муҳандислик тайёргарлигини, жамоавий иш ва ноанъанавий фикрлашни намойиш қилишни талаб қилди.
© Алмалыкский Филиал НИТУ "МИСиС"Студенты из Узбекистана среди победителей Международного инженерного чемпионат "CASE-IN"
Студенты из Узбекистана среди победителей Международного инженерного чемпионат "CASE-IN"
© Алмалыкский Филиал НИТУ "МИСиС"
Ўзбекистон вакиллари ишончли билим, ечимларнинг амалий йўналиши ва ёрқин тақдимотини намойиш этиб, ҳакамлар ҳайъатининг муносиб эътирофига сазовор бўлди.