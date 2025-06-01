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Мен Ўзбекистонга яккахон концерт билан қайтишни орзу қиламан — Пелагея
Мен Ўзбекистонга яккахон концерт билан қайтишни орзу қиламан — Пелагея
Sputnik Ўзбекистон
Россия Федерациясида хизмат кўрсатган артист Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган эксклюзив интервьюсида ўзбек ошхонасига бўлган муҳаббати, "Голос" шоусининг... 01.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-01T12:19+0500
2025-06-01T12:19+0500
видео
ўзбекистон
россия
маданият
концерт
концерт кунлари
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Пелагея — машҳур россиялик қўшиқчи, худди шу номдаги гуруҳ асосчиси ва солисти, "Голос" шоусининг устози.Ўзбекистондаги Россия маданияти кунлари доирасида у бошқа санъаткорлар билан бирга Тошкент ва Самарқандда бўлди. "Ўзбекистон" халқаро анжуманлар саройидаги концерт олдидан у ўзбек томошабинлари билан учрашувни нега бунчалик узоқ кутгани ҳақида гапириб берди."Голос" шоусида ўзбекистонликлар тез-тез иштирок этишади ва Пелагея улардан доимо хурсанд бўлади, уларнинг вокал қобилиятларини юқори баҳолайди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
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пелагея "ўзбекистон" халқаро анжуманлар саройи
пелагея "ўзбекистон" халқаро анжуманлар саройи

Мен Ўзбекистонга яккахон концерт билан қайтишни орзу қиламан — Пелагея

12:19 01.06.2025
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Эксклюзив
Россия Федерациясида хизмат кўрсатган артист Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган эксклюзив интервьюсида ўзбек ошхонасига бўлган муҳаббати, "Голос" шоусининг ўзбекистонлик иштирокчиларига бўлган муносабати ва ижодий режалари ҳақида гапирди.
Пелагея — машҳур россиялик қўшиқчи, худди шу номдаги гуруҳ асосчиси ва солисти, "Голос" шоусининг устози.
Ўзбекистондаги Россия маданияти кунлари доирасида у бошқа санъаткорлар билан бирга Тошкент ва Самарқандда бўлди. "Ўзбекистон" халқаро анжуманлар саройидаги концерт олдидан у ўзбек томошабинлари билан учрашувни нега бунчалик узоқ кутгани ҳақида гапириб берди.
"Голос" шоусида ўзбекистонликлар тез-тез иштирок этишади ва Пелагея улардан доимо хурсанд бўлади, уларнинг вокал қобилиятларини юқори баҳолайди.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
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