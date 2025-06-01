https://sputniknews.uz/20250601/ozbekiston-yakkaxon-kontsert-pelageya-49648591.html
Мен Ўзбекистонга яккахон концерт билан қайтишни орзу қиламан — Пелагея
Мен Ўзбекистонга яккахон концерт билан қайтишни орзу қиламан — Пелагея
Sputnik Ўзбекистон
Россия Федерациясида хизмат кўрсатган артист Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган эксклюзив интервьюсида ўзбек ошхонасига бўлган муҳаббати, "Голос" шоусининг... 01.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-01T12:19+0500
2025-06-01T12:19+0500
2025-06-01T12:19+0500
видео
ўзбекистон
россия
маданият
концерт
концерт кунлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/01/49643865_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_918b1d96042d3f4e49059b3eed2e087f.jpg
Пелагея — машҳур россиялик қўшиқчи, худди шу номдаги гуруҳ асосчиси ва солисти, "Голос" шоусининг устози.Ўзбекистондаги Россия маданияти кунлари доирасида у бошқа санъаткорлар билан бирга Тошкент ва Самарқандда бўлди. "Ўзбекистон" халқаро анжуманлар саройидаги концерт олдидан у ўзбек томошабинлари билан учрашувни нега бунчалик узоқ кутгани ҳақида гапириб берди."Голос" шоусида ўзбекистонликлар тез-тез иштирок этишади ва Пелагея улардан доимо хурсанд бўлади, уларнинг вокал қобилиятларини юқори баҳолайди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/01/49643865_222:0:1662:1080_1920x0_80_0_0_d10f44ad00d36b4976d90f7bae3252a3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пелагея "ўзбекистон" халқаро анжуманлар саройи
пелагея "ўзбекистон" халқаро анжуманлар саройи
Мен Ўзбекистонга яккахон концерт билан қайтишни орзу қиламан — Пелагея
Эксклюзив
Россия Федерациясида хизмат кўрсатган артист Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган эксклюзив интервьюсида ўзбек ошхонасига бўлган муҳаббати, "Голос" шоусининг ўзбекистонлик иштирокчиларига бўлган муносабати ва ижодий режалари ҳақида гапирди.
Пелагея — машҳур россиялик қўшиқчи, худди шу номдаги гуруҳ асосчиси ва солисти, "Голос" шоусининг устози.
Ўзбекистондаги Россия маданияти кунлари доирасида у бошқа санъаткорлар билан бирга Тошкент ва Самарқандда бўлди. "Ўзбекистон" халқаро анжуманлар саройидаги концерт олдидан у ўзбек томошабинлари билан учрашувни нега бунчалик узоқ кутгани ҳақида гапириб берди.
"Голос" шоусида ўзбекистонликлар тез-тез иштирок этишади ва Пелагея улардан доимо хурсанд бўлади, уларнинг вокал қобилиятларини юқори баҳолайди.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.