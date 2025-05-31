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https://sputniknews.uz/20250531/sariosiyo-aeroporti-30-yil-49639156.html
Сариосиё аэропорти 30 йилдан сўнг фаолиятини тиклади
Сариосиё аэропорти 30 йилдан сўнг фаолиятини тиклади
Sputnik Ўзбекистон
Кеча, 30-май куни Сариосиё аэропорти “Silk Avia” авиакомпаниясининг илк рейсини қабул қилди. Тошкентдан бортида 48 нафар йўловчи билан учган самолёт маҳаллий вақт билан соат 15:41 да аэропортга келиб қўнди. Анъанага кўра, самолёт сув аркаси билан, йўловчилар эса карнай ва сурнай садолари остида кутиб олинди.
2025-05-31T13:34+0500
2025-05-31T13:34+0500
жамият
ўзбекистон
аэропорт
самолёт
тошкент
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ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik. Сариосиё аэропорти 30 йилдан сўнг фаолиятини тиклади. Бу ҳақда Uzbekistan Airports хабар берди.Кеча, 30-май куни Сариосиё аэропорти “Silk Avia” авиакомпаниясининг илк рейсини қабул қилди. Тошкентдан бортида 48 нафар йўловчи билан учган самолёт маҳаллий вақт билан соат 15:41 да аэропортга келиб қўнди. Анъанага кўра, самолёт сув аркаси билан, йўловчилар эса карнай ва сурнай садолари остида кутиб олинди.Вилоят аэропортида аэродромнинг сунъий юзаларида, яъни учиш-қўниш йўлаги, бурилиш йўлакчаси ва самолётлар учун туриш жойларида капитал таъмирлаш ишлари олиб борилди. Ушбу реконструкция ишларидан сўнг аэропорт 29 апрель куни биринчи техник парвозни қабул қилди.Сариосиё аэропорти 1995 йилда фуқаро авиацияси учун ёпилган, у орадан 30 йил ўтиб яна йўловчиларни қабул қила бошлади. Ҳаво бандаргоҳи сўнгги йилларда ўз фаолиятини тиклаган бешинчи минтақавий аэропортга айланди. Аввалроқ Мўйноқ, Қўқон, Шаҳрисабз ва Зомин аэропортлари реконструкция қилиниб, фойдаланишга топширилганди.
https://sputniknews.uz/20240322/qoqon-aeroporti-rasman-ochildi-43095834.html
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сариосиё аэропорти
сариосиё аэропорти

Сариосиё аэропорти 30 йилдан сўнг фаолиятини тиклади

13:34 31.05.2025
© Uzbekistan AirportsАэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
Аэропорт Сариосиё возобновил работу спустя 30 лет - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.05.2025
© Uzbekistan Airports
Oбуна бўлиш
Сариосиё аэропорти 1995 йилда фуқаро авиацияси учун ёпилганди.
ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik. Сариосиё аэропорти 30 йилдан сўнг фаолиятини тиклади. Бу ҳақда Uzbekistan Airports хабар берди.
Кеча, 30-май куни Сариосиё аэропорти “Silk Avia” авиакомпаниясининг илк рейсини қабул қилди. Тошкентдан бортида 48 нафар йўловчи билан учган самолёт маҳаллий вақт билан соат 15:41 да аэропортга келиб қўнди. Анъанага кўра, самолёт сув аркаси билан, йўловчилар эса карнай ва сурнай садолари остида кутиб олинди.
© Uzbekistan AirportsАэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
Аэропорт Сариосиё возобновил работу спустя 30 лет - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.05.2025
Аэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
© Uzbekistan Airports
“Silk Avia” авиакомпанияси томонидан “Тошкент – ​​Сариосиё – Тошкент” йўналиши бўйича ATR-72-600 самолётларида мунтазам қатновлар ҳафтасига икки марта – чоршанба ва жума кунлари амалга оширилиши режалаштирилган.
© Uzbekistan AirportsАэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
Аэропорт Сариосиё возобновил работу спустя 30 лет - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.05.2025
Аэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
© Uzbekistan Airports
Вилоят аэропортида аэродромнинг сунъий юзаларида, яъни учиш-қўниш йўлаги, бурилиш йўлакчаси ва самолётлар учун туриш жойларида капитал таъмирлаш ишлари олиб борилди. Ушбу реконструкция ишларидан сўнг аэропорт 29 апрель куни биринчи техник парвозни қабул қилди.
© Uzbekistan AirportsАэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
Аэропорт Сариосиё возобновил работу спустя 30 лет - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.05.2025
Аэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
© Uzbekistan Airports
“Бир ой ичида 1100 квадрат метр майдон ва соатига 100 нафаргача йўловчига хизмат кўрсатиш қувватига эга янги терминал қуриш бўйича барча ишлар якунланди”, - дейилади хабарда.
© Uzbekistan AirportsАэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
Аэропорт Сариосиё возобновил работу спустя 30 лет - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.05.2025
Аэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
© Uzbekistan Airports
Сариосиё аэропорти 1995 йилда фуқаро авиацияси учун ёпилган, у орадан 30 йил ўтиб яна йўловчиларни қабул қила бошлади. Ҳаво бандаргоҳи сўнгги йилларда ўз фаолиятини тиклаган бешинчи минтақавий аэропортга айланди. Аввалроқ Мўйноқ, Қўқон, Шаҳрисабз ва Зомин аэропортлари реконструкция қилиниб, фойдаланишга топширилганди.
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