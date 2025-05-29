Мудофаа вазирлиги иқтидорли ёшларнинг инновацион ишланмаларини йўлга қўйишга ёрдам беради
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ "Парке Победы" начался фестиваль "MSITF – 2025"
© Министерство обороны Республики Узбекистан
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Тошкентда мудофаа соҳасида инновацион технологиялар фестивали бўлиб ўтмоқда.
TOШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Тошкентдаги “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасида мудофаа соҳасида инновацион технологиялар (МСИТФ) фестивали бошланди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги ахборот ва оммавий коммуникациялар департаменти маълум қилди.
Фестивалда Қуролли кучларга зарур бўлган замонавий технологиялар, металлургия, кимё саноати ҳамда текстил соҳасидаги корхоналар ўз маҳсулотлари билан иштирок этмоқда.
Фестиваль мақсади:
инновацион ғояларни амалиётда синовдан ўтказиш;
ёшлар ўртасида замонавий технологияларга қизиқишни янада кучайтириш ва муҳандислик соҳаларига кенг жалб қилиш;
ишлаб чиқарувчи маҳаллий корхона ва ташкилотларни мудофаа саноати соҳасига йўналтириш.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ "Парке Победы" начался фестиваль "MSITF – 2025"
В "Парке Победы" начался фестиваль "MSITF – 2025"
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Очилиш маросимида Ўзбекистон мудофаа вазири генерал-майор Шуҳрат Халмухамедов сўзга чиқди. Унинг қайд этишича, Ўзбекистон ҳарбий-техник соҳада 50 тага яқин давлатлар билан ҳамкорлик ўрнатиб, 30 тадан ортиқ илғор хорижий компания билан шартномалар имзолаган.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ "Парке Победы" начался фестиваль "MSITF – 2025"
В "Парке Победы" начался фестиваль "MSITF – 2025"
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Шунингдек, 40 та маҳаллий корхоналар билан ҳамкорлик йўлга қўйилди. Ишлаб чиқарилаётган маҳсулот турлари 155 тага етказилиб, хизмат кўрсатиш 2,5 баробарга оширилди.
Фестивалнинг бу йилги тадбирлари доирасида замонавий қурол-яроғ ва ҳарбий техникалар, робототехникалар, кимё-технологиялари, кон-металлургия соҳаси ҳамда ҳарбий ва икки хил мақсадларга мўлжалланган махсулотлар кўргазмаси намойиш этилади.
Шунингдек, кўргазма доирасида иштирокчи компаниялар иштирокида музокаралар ўтказилиши режалаштирилган.
Фестиваль доирасида ёшлар ўртасида қуйидаги йўналишларда мусобақалар ўтказилади:
“Кибер спорт”, “Хакерлик устаси”, “Дастурлаш”;
“3D моделлаштириш технологиялари”, “Роботлар жанги”, “Учувчисиз учиш аппаратларини лойиҳалаштириш”;
“Ракетамодел”, “Дрон-рейсинг” ва “Келажак транспорт технологиялари робототехникаси”.
“Фестивалда саралаб олинган иқтидорли ёшлар ва фуқароларга келгусида Мудофаа саноати корхона ва заводларида ўзларининг ишланмаларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйишлари ва ишга жойлашишлари учун кенг имкониятлар яратилади”, — дейилади хабарда.
Фестиваль тадбирлари 1 июнга қадар давом этади.
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