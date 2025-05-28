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https://sputniknews.uz/20250528/yuk-stantsiya-toshkent-tashqari-49567264.html
Юк станциялари Тошкент ҳудудидан ташқарига чиқарилади
Юк станциялари Тошкент ҳудудидан ташқарига чиқарилади
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев темир йўлларни ривожлантиришга қаратилган тақдимот билан танишди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
2025-05-28T09:45+0500
2025-05-28T09:45+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент
темир йўл
шавкат мирзиёев
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TOШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев темир йўлларни ривожлантиришга қаратилган тақдимот билан танишди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати. Айтилишича, транзит юкларини ташиш қувватини келгуси йилларда 40 фоизга ошириш орқали даромадни 2 карра кўпайтириш мумкин. Бу масала, айниқса, Тошкент атрофида долзарблиги қайд этилди. Ҳозир ташқи юкларнинг 70 фоизи “Чуқурсой” станцияси орқали ташилмоқда. Баъзан бунга бир неча кун вақт сарфланиб, ортиқча харажат ва навбатга сабаб бўлаяпти. Янги лойиҳалардан яна бири Самарқанд – Ургут йўлидир. Ҳозирда ишлар бошланиб, 7 километр темир излар ётқизилган. Бу йўналиш узунлиги жами 54 километр бўлиб, 2 та вокзал, “Ургут” иқтисодий зонасида 2 та юк станцияси қурилади. Мутасаддилар, шунингдек, электропоездлар олиб келиш, хизмат сифатини яхшилаш режалари бўйича ахборот берди.
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президент шавкат мирзиёев темир йўллар транзит юк
президент шавкат мирзиёев темир йўллар транзит юк

Юк станциялари Тошкент ҳудудидан ташқарига чиқарилади

09:45 28.05.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовЖелезнодорожные вагоны
Железнодорожные вагоны - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Юк станциялари пойтахт ҳудудидан ташқарига чиқарилади.
TOШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев темир йўлларни ривожлантиришга қаратилган тақдимот билан танишди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Айтилишича, транзит юкларини ташиш қувватини келгуси йилларда 40 фоизга ошириш орқали даромадни 2 карра кўпайтириш мумкин.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Масалан, илк бор Хитой – Туркия йўналиши бўйича юк поездлари қатнови йўлга қўйилди. Юртимизда янги поездлар олиб келиниб, қатновлар йилдан йилга кўпаймоқда. Шу боис темир йўл инфратузилмаси ўтказувчанлигини изчил ошириб бориш зарурлиги таъкидланди”, — дейилган хабарда.
Бу масала, айниқса, Тошкент атрофида долзарблиги қайд этилди. Ҳозир ташқи юкларнинг 70 фоизи “Чуқурсой” станцияси орқали ташилмоқда. Баъзан бунга бир неча кун вақт сарфланиб, ортиқча харажат ва навбатга сабаб бўлаяпти.
“Шу боис юк станцияларини пойтахт ҳудудидан ташқарига чиқариш, Янгийўл тумани ва Янги Тошкент яқинида йирик станциялар барпо этиш таклиф қилинмоқда. Шунингдек, пойтахтимизни айланиб ўтувчи “Озодлик – Янгиер” темир йўли қурилиши кўзда тутилган. Натижада Фарғона водийси билан бошқа вилоятлар ўртасидаги юк ташувлари Тошкент шаҳрига кирмасдан амалга оширилади”, — дея қайд этилган хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Янги лойиҳалардан яна бири Самарқанд – Ургут йўлидир. Ҳозирда ишлар бошланиб, 7 километр темир излар ётқизилган. Бу йўналиш узунлиги жами 54 километр бўлиб, 2 та вокзал, “Ургут” иқтисодий зонасида 2 та юк станцияси қурилади.
Мутасаддилар, шунингдек, электропоездлар олиб келиш, хизмат сифатини яхшилаш режалари бўйича ахборот берди.
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